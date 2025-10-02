Немецкий ресурс ComputeBase протестировал новый процессор Snapdragon X2 Elite Extreme на эталонном ноутбуке с 18 ядрами Oryon-3, пара из которых способна ускоряться до 5 ГГц. В ряде испытаний этот чип показал себя производительнее конкурирующих решений AMD, Intel и даже Apple.

В бенчмарке Geekbench 6.5 новая разработка продемонстрировала превосходный результат в одноядерном тесте — 4 072 балла. Это на 7% больше, чем у Apple M4 Pro, и значительно опережает Intel Core Ultra 9 285H (примерно на 36%) и Ryzen AI 9 HX 370 (около 44%). В многоядерном режиме Snapdragon X2 Elite Extreme превзошел Core Ultra 9 285H на 35%, а Mac mini с M4 Pro — на 5%.

Результаты Cinebench 2024 оказались неоднозначными: в многопоточном тесте Snapdragon X2 Elite Extreme сохранил первенство, однако в одноядерном тесте лидирующую позицию заняла линейка Apple M4, опередив новинку Qualcomm примерно на 7%. Тем не менее Qualcomm заметно приблизилась к Apple по удельной вычислительной мощности.

Отдельного внимания заслуживает нейропроцессор: новая версия NPU обеспечивает прирост производительности с 45 до 80 TOPS (INT8), что гарантирует ей безоговорочное лидерство в данном сегменте, где ближайшие конкуренты предлагают не более 50 TOPS.

Графическая подсистема также претерпела значительные улучшения: Adreno X2-90 с частотой до 1,85 ГГц обеспечивает прирост производительности в 2,3 раза по сравнению с предыдущим поколением, а также внедряет аппаратную поддержку трассировки лучей. В тесте 3DMark Steel Nomad Light новый графический процессор показал прирост примерно на 140% по сравнению с X1 Elite, заняв промежуточное положение между Apple M4 и M4 Pro и обогнав интегрированные графические решения Intel и AMD.



