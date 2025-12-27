Компания HP выпустила в Китае игровой настольный компьютер Shadow Elf 2026 в рамках серии Omen 16L. Новинка получила компактный корпус объёмом 16 литров и ориентирована на геймеров и создателей контента, которым нужна высокая производительность при минимальных габаритах. В системе используется мобильный процессор Intel Core i7-14650HX в паре с новейшими видеокартами Nvidia серии RTX 40.

В основе Shadow Elf 2026 лежит процессор Intel Core i7-14650HX 14-го поколения с гибридной архитектурой: 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер, всего 16 ядер и 24 потока. Максимальная тактовая частота достигает 5,2 ГГц, а объём кэша L3 составляет 30 МБ.

Графическая подсистема представлена видеокартами Nvidia GeForce RTX 3050 с 8 ГБ памяти, RTX 5060 8 ГБ, RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Все они основаны на архитектуре Blackwell и поддерживают трассировку лучей, DLSS 4 с многокадровой генерацией, Reflex 2 и Frame Warp. Также заявлена поддержка драйверов Nvidia Studio и видеокодеков девятого поколения, что делает систему подходящей для работы с видео, рендеринга и задач с применением ИИ.

Компьютер может оснащаться до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МТ/с. В качестве накопителя используется SSD PCIe 4.0 объёмом до 1 ТБ, при этом предусмотрен второй слот для установки дополнительного SSD. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

За охлаждение отвечает башенный кулер для процессора, а также 120-мм вентилятор спереди и 90-мм сзади. Система охлаждения рассчитана на теплопакет процессора до 110 Вт. По заявлению HP, по сравнению с предыдущим поколением улучшена циркуляция воздуха и снижён уровень шума. Питание обеспечивается блоком питания мощностью 400 или 500 Вт с сертификацией 80 PLUS Platinum, в зависимости от конфигурации.





На передней панели расположены три порта USB-A 5 Гбит/с, один USB-C 10 Гбит/с и комбинированный аудиоразъём 3,5 мм. Сзади доступны четыре порта USB-A 480 Мбит/с, разъём Ethernet RJ45 и три аудиовыхода. Видеокарта оснащена одним HDMI и тремя DisplayPort.

Продажи HP Shadow Elf 2026 стартуют 29 декабря. Базовая версия с RTX 3050 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценена в 5 699 юаней. Конфигурация с RTX 5060 8 ГБ, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ стоит 6 799 юаней, а вариант с той же видеокартой и 32 ГБ памяти — 7 299 юаней. Модель с RTX 5060 Ti 8 ГБ, 32 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ предлагается за 8 299 юаней, а топовая версия с RTX 5060 Ti 16 ГБ — за 8 799 юаней.