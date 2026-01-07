Компания Leo Flight показала публике свой будущий электрический воздушный спидер — JetBike. Стоимость новинки составляет 99 900 долларов, при этом для оформления покупки требуется депозит в размере 999 долларов. Все экземпляры, доступные для предзаказа с поставкой в 2026 и 2027 годах, уже распроданы. Начало поставок запланировано на четвёртый квартал 2026 года.

JetBike представляет собой компактный одноместный летательный аппарат без пропеллеров. Благодаря своим габаритам, массе и лётным характеристикам, в США для управления им не требуется пилотская лицензия в рамках правил FAA Part 103, распространяющихся на сверхлёгкие воздушные суда. Тем не менее, учитывая потенциальную опасность полётов в сложных и непредсказуемых условиях, производитель рекомендует будущим владельцам пройти обучение пилотированию или хотя бы отработать манёвры в авиационных симуляторах, таких как Microsoft Flight Simulator.

Аппарат работает от аккумулятора и способен находиться в воздухе до 15 минут на скорости до 60 миль в час (около 97 км/ч), что обеспечивает расчётную дальность полёта примерно 15 миль (24 км). Программное обеспечение ограничивает высоту полёта максимальным уровнем в 15 футов (4,57 метра) над землёй. Уровень шума составляет около 80 дБ благодаря конструкции без пропеллеров, в которой для подъёма и движения используются десятки воздушных реактивных струй.

Габариты JetBike составляют 6,5 × 6,5 фута (примерно 1,98 × 1,98 метра), что позволяет хранить его в обычном гараже и заряжать от домашней электросети. Дополнительные технические характеристики, включая наличие аварийного парашюта, на данный момент не раскрыты.