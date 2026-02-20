Биткоин формирует, возможно, пятый подряд «красный» месяц — такого затяжного провала не было с 2018 года. По данным CoinGlass, за текущий месяц BTC потерял около 15%, но исторические наблюдения и индикаторы дают смешанную картину: прошлые многомесячные спады сменялись резкими растущими импульсами, тогда как 2022 год напоминает, что падение может затянуться на кварталы и недели.

Предыдущие многомесячные падения и 300% рост

Данные CoinGlass подтверждают: если этот месяц закроется в минусе, это будет пятая последовательная убыточная месяц для биткоина. Последний раз серия длилась в 2018 году — тогда рынок ушёл в медвежью фазу после рекордов 2017-го.

Аналитики Milk Road обращают внимание, что после аналогичных серий следовал мощный отскок: в примере 2018/19 следующий пятимесячный интервал принёс более 316% доходности. Исходя из этого сценария, они предположили, что разворот может начаться уже 1 апреля.

Текущий месяц: около −15% для BTC.

Потенциальная серия: 5 месяцев подряд с отрицательной доходностью.

2018/19: после серии последовал рост ≈316% за пять месяцев.

2022: четыре подряд убыточных квартала — итого −64%, годовой закрытие $16,500 с открытия $46,230.

2022 (недели): девять подряд «красных» недель — падение до $20,500 с $46,800.

Контраст между месячными и квартальными/недельными таймфреймами — ключ к пониманию: месячные серии могут обещать быстрый отскок, но квартальные провалы 2022 года показали, что просадка иногда аккумулируется и выходит боком на более длинном горизонтe.

Текущий рынок «фундаментально другой»

Часть аналитиков считает, что нынешний цикл отличается от прежних. Один из аргументов — месячный RSI уже опустился до уровней, схожих с минимумами 2015 и 2018 годов, но перед этим в бычьей фазе не было выраженного «перегрева» в RSI. Это означает: ожидаемая зеркальная компенсация может не произойти по правилам предыдущих циклов.





Практика 2022 года усугубляет осторожность: четыре убыточных квартала и серия недельных просадок показали, что снижение может быть затяжным и глубже, чем предполагают краткосрочные модели. То есть статистика месячных свечей даёт надежду на быстрый разворот — но квартальные и недельные таймфреймы напоминают, что тренды иногда «вытягивают» сроки и амплитуды.

Добавляет неопределённости и макросреда: ожидания части участников, что 2026 год станет медвежьим, и уровень поддержки около $60,000 (15-месячный минимум упоминался в аналитике) остаются факторами, которые могут сдерживать быстрый отскок даже при завершении серии «красных» месяцев.

Прогноз на март и дальше

Короткий сценарий выглядит так: если март действительно окажется «прибыльным» для BTC, статистика месячных свечей даст повод для рейверса, и шортисты почувствуют давление. Но это не отменяет риска повторения 2022-го, когда просадка длилась дольше и глубже. Трейдерам стоит учитывать разницу таймфреймов: месячные сигналы могут не совпадать с квартальными и недельными трендами.

Для долгосрочных инвесторов сценарии проще: крупные движения в обе стороны типичны для истории биткоина. Для активных трейдеров комбинация месячных индикаторов и контроля уровней (включая упомянутые $60,000) будет важнее однострочных прогнозов о скором развороте.

Март может оказаться годовой точкой входа или очередной паузой перед продолжением снижения — многое зависит от макрофактов и готовности крупных игроков пробовать «перевернуть» позиции. Останется ли это короткой серией перед взрывным ростом, как после 2018/19, или затянется, как в 2022-м — покажут ближайшие несколько недель. А вы готовы к обоим сценариям?

Эта публикация не является инвестиционной рекомендацией. Любые торговые решения несут риск — проверяйте данные и стратегию самостоятельно.