hpzzd5atmbbcahavwgetl7
Автор:

Джейсон Момоа сыграет в полнометражной экранизации Helldivers — фильм по мотивам успешной игры будет выпущен в прокат 10 ноября 2027 года. Картина адаптирует Helldivers 2: проект уже получил зелёный свет от Sony в январе 2025-го, а в продюсерах значатся Хатч Паркер, представитель PlayStation Productions Асад Кизилбаш и Джастин Лин через Perfect Storm Entertainment.

Содержание
1. Дата выхода фильма по Helldivers
2. Кто делает фильм
3. Чего ждать от экранизации Helldivers

Дата выхода фильма по Helldivers

Официальная дата релиза — 10 ноября 2027 года. По данным анонса, фильм будет адаптацией именно Helldivers 2, а не оригинальной игры 2015 года. Sony дала проекту ход в январе 2025-го, что даёт студии и продюсерам несколько лет на крупнобюджетную подготовку, съёмки и визуальные эффекты — ожидаемый формат картины явно не артхаус.

Кто делает фильм

В продюсерском составе — Хатч Паркер, Асад Кизилбаш от PlayStation Productions и Джастин Лин (известен по франшизе «Форсаж»), причём Лин работает через свою компанию Perfect Storm Entertainment. Такое сочетание сигналит о стремлении сделать зрелищный боевик с акцентом на массовость и эффектные сцены, а не камерную драму.

  • Адаптация основана на Helldivers 2 — с третьего лица и масштабными массовыми перестрелками.
  • Игра-источник продемонстрировала коммерческий успех: Helldivers 2 продалась тиражом более 20 миллионов копий на PS5, Xbox и PC.
  • В продюсерах — PlayStation Productions, что делает проект частью стратегии Sony по переносам собственных игровых франшиз на экран.

Склонность сравнивать новый фильм с «Звёздным десантом» 1997 года очевидна: и там, и здесь — вооружённые элитные силы, инопланетные угрозы и риторика «защиты цивилизации». Но у текущей команды больше возможностей для масштабной компьютерной графики и франшизной интеграции внутри экосистемы PlayStation.

Чего ждать от экранизации Helldivers

Джейсон Момоа как имя на афише повышает шансы фильма на широкую аудиторию: он уже доказал способность тянуть крупные проекты в мейнстриме. Комбинация крупного актёра, продюсеров с опытом экшна и поддержка PlayStation повышают вероятность, что это будет блокбастер с боевыми сценами масштаба Helldivers 2.


Однако адаптации игр по-прежнему несут риск: тон оригинала, баланс между сардоническим сатирическим подтекстом и брутальной экшен-эстетикой легко потерять при переносе на экран. У команды есть две опции — подчеркнуть военную сатиру и социальную подоплёку или сделать чистый развлекательный боевик; обе дороги открыты, но от выбранной зависит восприятие фанатов игры и критиков.

Следующие вехи проекта — подтверждение режиссёра, утончение сценарного подхода и начало съёмок. Если Sony и продюсеры выберут масштаб и тон правильно, фильм может стать очередным успешным примером, когда игровая вселенная переносится на большой экран с уважением к источнику и амбициями на массовый успех.

Источник: Space
Ещё по теме:

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *