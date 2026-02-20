Джейсон Момоа сыграет в полнометражной экранизации Helldivers — фильм по мотивам успешной игры будет выпущен в прокат 10 ноября 2027 года. Картина адаптирует Helldivers 2: проект уже получил зелёный свет от Sony в январе 2025-го, а в продюсерах значатся Хатч Паркер, представитель PlayStation Productions Асад Кизилбаш и Джастин Лин через Perfect Storm Entertainment.

Дата выхода фильма по Helldivers

Официальная дата релиза — 10 ноября 2027 года. По данным анонса, фильм будет адаптацией именно Helldivers 2, а не оригинальной игры 2015 года. Sony дала проекту ход в январе 2025-го, что даёт студии и продюсерам несколько лет на крупнобюджетную подготовку, съёмки и визуальные эффекты — ожидаемый формат картины явно не артхаус.

Кто делает фильм

В продюсерском составе — Хатч Паркер, Асад Кизилбаш от PlayStation Productions и Джастин Лин (известен по франшизе «Форсаж»), причём Лин работает через свою компанию Perfect Storm Entertainment. Такое сочетание сигналит о стремлении сделать зрелищный боевик с акцентом на массовость и эффектные сцены, а не камерную драму.

Адаптация основана на Helldivers 2 — с третьего лица и масштабными массовыми перестрелками.

Игра-источник продемонстрировала коммерческий успех: Helldivers 2 продалась тиражом более 20 миллионов копий на PS5, Xbox и PC.

В продюсерах — PlayStation Productions, что делает проект частью стратегии Sony по переносам собственных игровых франшиз на экран.

Склонность сравнивать новый фильм с «Звёздным десантом» 1997 года очевидна: и там, и здесь — вооружённые элитные силы, инопланетные угрозы и риторика «защиты цивилизации». Но у текущей команды больше возможностей для масштабной компьютерной графики и франшизной интеграции внутри экосистемы PlayStation.

Чего ждать от экранизации Helldivers

Джейсон Момоа как имя на афише повышает шансы фильма на широкую аудиторию: он уже доказал способность тянуть крупные проекты в мейнстриме. Комбинация крупного актёра, продюсеров с опытом экшна и поддержка PlayStation повышают вероятность, что это будет блокбастер с боевыми сценами масштаба Helldivers 2.





Однако адаптации игр по-прежнему несут риск: тон оригинала, баланс между сардоническим сатирическим подтекстом и брутальной экшен-эстетикой легко потерять при переносе на экран. У команды есть две опции — подчеркнуть военную сатиру и социальную подоплёку или сделать чистый развлекательный боевик; обе дороги открыты, но от выбранной зависит восприятие фанатов игры и критиков.

Следующие вехи проекта — подтверждение режиссёра, утончение сценарного подхода и начало съёмок. Если Sony и продюсеры выберут масштаб и тон правильно, фильм может стать очередным успешным примером, когда игровая вселенная переносится на большой экран с уважением к источнику и амбициями на массовый успех.