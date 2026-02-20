Руководители Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Пол Аткинс и Хестер Пирс на конференции ETHDenver заявили, что регулятор будет поддерживать прояснение правового статуса «токенизированных ценных бумаг» и стремится обеспечить инвесторам достаточную информацию для принятия решений на фоне недавнего падения цен на криптовалюты.

Выступления на ETHDenver прошли в разгар волатильности: за последние 30 дней цена Биткоина и Эфира упали более чем на 28% и 40% соответственно. Представители SEC связывают свою роль с созданием рамок, которые позволят разработчикам и рынку лучше понимать, какие токены подпадают под существующие правила.

Что сказали руководители SEC на ETHDenver

Пол Аткинс подчеркнул, что задача регуляторов — дать рынку информацию, необходимую для выражения «рыночных настроений» через решения о покупке, продаже или удержании активов. Хестер Пирс, руководитель крипторабочей группы SEC, добавила, что комиссия «оказывала техническую помощь» законодателям при подготовке проекта о рыночной структуре.

«Как регуляторы, лучшее, что мы можем сделать — убедиться, что правила, регулирующие те классы активов, которые мы курируем, дают людям информацию, необходимую для выражения своих рыночных настроений через решения о покупке, продаже или удержании соответствующих активов.» Пол Аткинс, председатель Комиссии по ценным бумагам США (SEC)

CLARITY Act и спор о передаче полномочий

На кону — законопроект, известный как CLARITY Act, который прошёл Палату представителей и сейчас обсуждается в Сенате. Он предлагает часть функций по цифровым активам перенести от SEC к Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В таком варианте регуляторные границы для токенов могли бы существенно сдвинуться.

Но у CFTC свои проблемы: Майкл Селиг, подтверждённый в декабре в должности председателя, остаётся единственным действующим комиссаром в агентстве, рассчитанном на пять членов. Сенаторы уже предлагают оговорку, требующую не менее четырёх подтверждённых комиссаров для вступления закона в силу — это прямой ответ на риск, что перераспределение полномочий произойдёт к органу с ограниченным кадровым ресурсом.





Что это значит для рынка и разработчиков

Если SEC будет фокусироваться на «прояснении» статуса токенов в рамках существующих правил, это даст разработчикам минимальную предсказуемость: какие структуры токенов требуют регистрации, а какие могут функционировать без неё. Если же CLARITY Act передвинет значительную часть полномочий к CFTC, отрасль получит новый набор правил — с другим набором прецедентов и практик применения.

На практике это означает: бюрократическая неопределённость сохранится до тех пор, пока сенат не определится с текстом закона, а CFTC не укомплектует штат. Между тем волатильность цен усиливает политическое давление: падение курсов служит аргументом для тех, кто требует жёсткого контроля, и одновременно — поводом для защиты инноваций от «перегиба» регуляции.

Вопрос остаётся открытым: пойдут ли законодатели на то, чтобы передать часть полномочий опытному, но кадрово слабому регулятору, или же создадут гибридную модель, оставшуюся под контролем SEC. Ответ определит, кто и как будет регулировать токенизированные активы в ближайшие годы.