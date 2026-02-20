Tesla объявила о сборке первого опытного экземпляра полностью автономного автомобиля Cybercab — машина сошла с конвейера 17 февраля. Компания подчёркивает, что это пробная сборка, а не серийный образец; потребительская версия, по словам Илона Маска, должна появиться до 2027 года и стоить не более 30 000 долларов. Главная особенность проекта — конструкция без руля и педалей: Cybercab задуман как транспорт для поездок без водителя.

Цена и дата выхода Cybercab

Дата первой сборки: 17 февраля (опытный экземпляр).

Планируемый выход потребительской версии: до 2027 года.

Ориентировочная цена: не более 30 000 долларов.

Конструкция: отсутствуют руль и педали — автомобиль рассчитан на эксплуатацию без водителя.

Какие разрешения нужны

Техническая демонстрация — одно, а коммерческий запуск — совсем другое. Сейчас в США требования безопасности предполагают наличие водителя и стандартных органов управления, поэтому для легальной продажи и эксплуатации автомобиля без руля Tesla придётся получать исключения от федеральных правил и согласования с регуляторами штатов. На практике это означает многоступенчатые испытания, подачу заявок в национальные и местные органы и вероятные ограничения по зонам эксплуатации.

Опыт компаний, которые уже выводили роботакси на улицы, показывает: коммерческая эксплуатация возможна, но медленна и фрагментирована — сервисы работают в ограниченных территориях и подлежат постоянному контролю со стороны регуляторов. Для Tesla риски не только технические, но и политические: разные штаты могут по‑разному относиться к поездкам без водителя, и судебные или нормативные споры способны отодвинуть запуск.

Если Tesla удержит планку в 30 000 долларов и решит юридические вопросы, Cybercab может изменить представление о доступном роботакси: дешёвый, массовый беспилотник — привлекательная перспектива для городов и сервисов такси. Но до массового выхода остаются годы тестов, сертификаций и пристального внимания со стороны регуляторов и общественности.