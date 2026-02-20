Unity представит в марте на конференции Game Developers Conference инструмент на базе искусственного интеллекта, который встроят прямо в редактор: достаточно ввести текстовое описание («платформер, где котик собирает монетки»), и ИИ сгенерирует игровую логику, персонажей и структуру уровней. Компания называет это одним из главных приоритетов на ближайший год.

Как Unity будет генерировать игры

Интеграция прямо в редактор Unity — рабочий процесс остаётся внутри привычной IDE.

Управление через текстовые подсказки: от общего замысла до деталей уровня и поведения NPC.

Генерация игровых логик, персонажей и структуры уровней, то есть сочетание креативных ассетов и механик.

Используются языковые модели от партнёров Unity — компания не полагается на единственную внутреннюю систему.

Анонс запланирован на GDC в марте; руководство считает направление приоритетным.

Это не первый случай, когда инструменты упрощают создание игр: Epic уже развивает наборы для генерации контента и цифровых персонажей, исследователи NVIDIA показывали модели, умеющие воспроизводить игровые среды, а старые проекты вроде Dreams и платформа Roblox давно понижали порог входа для авторов. Новая функция Unity укладывается в тенденцию — сдвиг от ручного производства уровней и скриптов к ассистируемому и частично автоматизированному созданию.

Кому это выгодно? Индие-разработчикам и прототиперам — они получат шанс собирать рабочие демки быстрее. Студиям это позволит ускорять рутинную часть производства. Но остаются вопросы качества, повторяемости идей, прав на контент и интеграции с существующими пайплайнами: сгенерированные механики нужно будет отлаживать, оптимизировать и тестировать. Кроме того, массовая генерация может обесценить часть ассетов на маркетплейсах и изменить спрос на junior‑специалистов.

Главный тест для Unity начнётся после релиза: насколько инструмент окажется пригодным для коммерческих проектов, а не только для быстрых прототипов, и как разработчики будут управлять авторскими правами и качеством результатов. На GDC ждём первые примеры «из коробки» — они и покажут, действительно ли это изменение уровня входа или пока красивый прототип.