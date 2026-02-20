Audi представила новую RS5 — это лифтбэк и универсал, который полностью заменяет RS4 и ставит крест на идее экономии массы. Под капотом — 2,9-литровый V6 с двумя турбинами (503 л.с.) в связке с электромотором (174 л.с.) — суммарно 630 л.с. и 825 Н·м; батарея 25,9 кВт·ч даёт до 87 км на электротяге, но за это пришлось расплатиться: универсал прибавил к массе предшественника 625 кг и в европейской спецификации весит 2370 кг.

Технические характеристики Audi RS5

Двигатель: 2,9 л V6, два турбонагнетателя — 503 л.с.

Электромотор: 174 л.с.; суммарная мощность 630 л.с., крутящий момент 825 Н·м

Аккумулятор: 25,9 кВт·ч — до 87 км на электротяге

Разгон 0-100 км/ч: 3,6 с; максимальная скорость: 285 км/ч

Масса Avant (европейская спецификация): 2370 кг (+625 кг к предшественнику)

Габариты и оснащение: шире стандартной A5 на 9 см, 21-дюймовые диски, агрессивные расширители арок

Привод: интеллектуальная система quattro с перераспределением момента на заднюю ось; RS‑режим для дрифта — до 85% тяги на задние колёса

Почему RS5 прибавила 625 кг

Причины просты и знакомы: батарея на 25,9 кВт·ч сама по себе — сотни килограммов, добавьте электромотор, силовые компоненты привода, усиленную конструкцию шасси и шумоизоляцию — и масса растёт. Audi не стала маскировать это: вместо даунсайзинга инженеры добавили мощности, попытались сохранить управляемость с помощью распределения момента и электронных ассистентов и даже сделали RS‑режим для дрифта, который умеет отправлять до 85% тяги на задние колёса.

Это часть большей тенденции: гибридные и подключаемые силовые установки в спорткарах неизбежно прибавляют сотни килограммов. BMW M5 последних лет тоже значительно «потяжелела», Porsche и Mercedes применяют схожие приёмы — больше мощности и электроники, чтобы компенсировать потерю лёгкости. В результате производители выигрывают в цифрах ускорения и соответствию экологическим нормам, но теряют в чистой механике и чувстве задней оси.

Цена и сроки поставок

В Европе приём заказов открывается в первом квартале 2026 года; первые машины клиентам обещают летом 2026-го. В Германии цены на лифтбэк стартуют от 106 200 евро, универсал Avant — от 107 850 евро. Выход на рынок США запланирован в следующем году.

Кому нужна такая машина? Покупатель RS5 сейчас получает сочетание рекордной для модели мощности и возможности ездить на электротяге до десятков километров — это удобно для городской эксплуатации и позволяет сбросить выбросы в тестах на циклы. Поклонникам «лёгких» седанов и пуристов похожая трансформация может не понравиться: цена в деньгах и килограммах высока.





Вопрос на ближайшие годы остаётся открытым: станут ли новые батареи и материалы возвращать гоночную лёгкость, или производители продолжат отвечать на нормы выбросов увеличением мощности и сложной электроникой. Пока что Audi выбрала путь мощности и гибридного запаса хода — результат впечатляет на бумаге, но реальность за рулём покажет, насколько удлинённый список опций перекроет потерю динамики от массы.