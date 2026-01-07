После нескольких недель утечек Motorola официально представила свой новый премиальный флагман под названием Motorola Signature, который ранее, по слухам, должен был выйти под именем Motorola Edge 70 Ultra. Смартфон получил ряд впечатляющих характеристик, включая дисплей с частотой обновления 165 Гц, новейший процессор Snapdragon 8-й серии и ультратонкий корпус.

Motorola Signature оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 6 200 нит. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Hello UX.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5, который дополняется оперативной памятью LPDDR5x объёмом до 16 ГБ и встроенным хранилищем UFS 4.1 объёмом до 1 ТБ. Несмотря на толщину корпуса всего 6,99 мм, внутри установлен аккумулятор ёмкостью 5 200 мА·ч на основе кремний-углеродной технологии. Вес устройства составляет 186 граммов. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также беспроводная зарядка TurboPower мощностью 50 Вт.

Для съёмки селфи и видеозвонков используется 50-мегапиксельная фронтальная камера на базе сенсора Sony LYT-500. Основная камера включает три 50-мегапиксельных модуля: главный сенсор Sony LYT-828 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольную камеру с поддержкой макросъёмки и перископический телеобъектив Sony LYT-600 с OIS и 3-кратным оптическим зумом.

Motorola Signature стал первым смартфоном компании с расширенным сроком программной поддержки. Производитель обещает до 7 лет обновлений операционной системы и 7 лет обновлений безопасности. В плане надёжности устройство получило алюминиевую рамку, защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также сертификацию MIL-STD-810H.





На европейском рынке Motorola Signature будет продаваться по цене 999 евро. В ближайшие месяцы смартфон также появится в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Устройство будет доступно в цветах Pantone, включая Carbon и Martini Olive.