Компания Honor расширила линейку Pad 10, добавив модель Pro, которая получила более компактный форм-фактор с экраном диагональю 11,5 дюйма. При этом новинка оснащена более продвинутым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, разрешением 2800 × 1840 пикселей и яркостью до 500 нит. Планшет поддерживает фирменный стилус Honor.

Honor Pad 10 Pro отличается тонким корпусом толщиной всего 0,24 дюйма и весит около 1,05 фунта. Устройство оснащено четырьмя динамиками и аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт через USB-C. Благодаря качественной акустике планшет хорошо подходит для просмотра видео, а для рабочих задач Honor предлагает чехол с тачпадом, позволяющий использовать устройство как замену ноутбуку. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8350 с четырьмя производительными ядрами ARM Cortex-A715, четырьмя энергоэффективными Cortex-A510 и максимальной тактовой частотой до 3,35 ГГц.

Также Honor Pad 10 Pro получил фронтальную камеру на 8 Мп, основную камеру на 13 Мп и работает под управлением оболочки Honor MagicOS 10 на базе Android 16.

Более доступный Honor Pad X10 Pro пошёл на ряд компромиссов ради снижения цены. Он оснащён заметно более слабым процессором Qualcomm Snapdragon 685. Диагональ экрана также составляет 11,5 дюйма, однако разрешение снижено до 2508 × 1504 пикселей, частота обновления — до 120 Гц, а яркость — до 400 нит. Аккумулятор имеет ёмкость 8300 мА·ч, основная камера получила разрешение 8 Мп, фронтальная — 5 Мп, а в качестве операционной системы используется уже устаревший Android 15.

Honor Pad X10 Pro сначала поступит в продажу в Китае, где базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища будет стоить около 193 долларов. Honor Pad 10 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценивается примерно в 360 долларов. Информация о ценах и доступности планшетов на других рынках пока не раскрыта.



