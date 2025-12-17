Компания OnePlus ещё в прошлом месяце частично представила OnePlus 15R, однако теперь стали известны его полные технические характеристики и цены. Ранее было известно, что модель во многом повторяет китайский OnePlus Ace 6T, но между устройствами всё же есть несколько отличий.

Главное различие — аккумулятор. Если Ace 6T оснащён батареей ёмкостью 8300 мА·ч, то OnePlus 15R получил более компактный, но всё равно внушительный аккумулятор на 7400 мА·ч. Используется кремний-углеродный анод, а поддержка проводной зарядки ограничена мощностью 80 Вт, что немного ниже 100 Вт у Ace 6T.

Ещё одно отличие касается фронтальной камеры. OnePlus 15R оснащён 32-мегапиксельным сенсором, тогда как у Ace 6T фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Также изменилось программное обеспечение: смартфон работает на OxygenOS 16 на базе Android 16 и поддерживает полный набор функций OnePlus AI.

Все остальные ключевые характеристики совпадают с Ace 6T. Смартфон получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и переменной частотой обновления до 165 Гц. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 или 512 ГБ.

Основная камера представлена двойным модулем: главным 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX906 с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 112° и эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм. Устройство также получило полный набор защитных стандартов от пыли и воды — IP66, IP68, IP69 и IP69K.





OnePlus 15R будет доступен в цветах Charcoal Black и Mint Breeze. Цена версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти составляет 699 долларов. Модель с 512 ГБ памяти будет стоить 976 долларов. Предзаказы стартуют сегодня, а открытые продажи начнутся 15 января.