Яндекс начал тестирование автономных грузовых перевозок на территории распределительного центра «Спортмастера» в Подмосковье: беспилотный тягач перевозит контейнеры между контейнерной площадкой и складами без изменений инфраструктуры РЦ.

Автономный грузовик Яндекса приступил к работе в распределительном центре «Спортмастера» в Московской области. Машина перевозит контейнеры с товарами по внутренней территории РЦ, доставляя их от контейнерной площадки к конкретным складским зданиям и воротам. Проект позволяет Яндексу проверить технологию автономного вождения в новых условиях, а «Спортмастеру» — повысить уровень автоматизации логистических процессов.

Площадь распределительного центра составляет около 470 тысяч квадратных метров. На его территории размещены склады и контейнерная площадка, куда поступают контейнеры с товарами. Автономный тягач забирает контейнеры с площадки и доставляет их в нужные здания и к определённым воротам складов. В этих перевозках используется новый для беспилотного тягача Яндекса тип полуприцепа — контейнерный.

Чем автономное вождение на РЦ отличается от трассы

Движение по закрытой территории существенно отличается от магистральных перевозок. В условиях распределительного центра грузовику необходимо часто маневрировать в узких проездах, выполнять движение задним ходом при заезде в складские ворота, а также взаимодействовать с погрузочно-разгрузочной техникой.

Кроме того, автономная система постоянно контролирует состояние полуприцепа во время движения и манёвров. Работа в таких условиях позволяет Яндексу собирать новые данные и дообучать модель, лежащую в основе технологии автономного вождения, расширяя набор сценариев её практического применения.





Текущие результаты и планы

В настоящее время автономный грузовик выполняет в среднем 22 рейса в день на территории распределительного центра. При этом «Спортмастеру» не потребовалось адаптировать инфраструктуру или перестраивать логистическую цепочку: беспилотный транспорт был интегрирован в уже существующие процессы.

Использование автономных грузовиков на закрытых территориях рассматривается как важный этап автоматизации логистики крупных распределительных центров и промышленных объектов. Яндекс планирует развивать такие перевозки параллельно с магистральными маршрутами. Сейчас автономные тягачи компании уже выполняют коммерческие рейсы по трассе М-4, перевозя грузы для Яндекс Маркета и торговой сети «Магнит».