Алиса AI стала доступна в приложении Яндекс Go в формате бета-тестирования и позволяет управлять городскими сервисами через единый чат — от заказа такси до доставки продуктов.

В Яндекс Go началось бета-тестирование Алисы AI. Нейросеть помогает пользователям решать повседневные задачи в городских сервисах, самостоятельно определяя нужный сценарий и подключая ИИ-агентов Такси, Еды, Лавки или Доставки. Первые пользователи уже могут опробовать новый формат взаимодействия, а в дальнейшем он станет доступен всем.

Алиса AI работает как единая точка входа для разных сервисов Яндекс Go. Пользователь формулирует задачу в свободной форме, после чего нейросеть выбирает подходящий сервис и передаёт запрос профильному агенту. Такой подход позволяет использовать возможности нескольких сервисов в одном диалоге. Яндекс Go стал одним из первых городских супераппов в мире с собственной мультиагентной системой.

Как работает Алиса AI в Яндекс Go

Перейти в чат с Алисой AI можно с главного экрана приложения, нажав кнопку «Найти с Алисой AI». После этого пользователь может сразу сформулировать запрос — без ручного выбора сервиса и переходов между вкладками.

Например, по запросу «Найди морковь для супа» Алиса AI подключает агента Лавки, который подбирает варианты продуктов — от свежих овощей до замороженных или готовых к использованию. Запрос «Хочу отправить торт бабушке» передаётся агенту Доставки: он уточняет детали, предлагает подходящие условия и автоматически заполняет форму заказа, оставляя пользователю только финальное подтверждение.





Для поиска заведений нейросеть также работает в одном чате. Если пользователь пишет «Найди ресторан, где поесть пиццу с анчоусами в Тверском районе», Алиса AI формирует список ресторанов с фотографиями, краткими описаниями и адресами.

Несколько сценариев в одном запросе

Алиса AI может предлагать разные способы решения одной задачи, подключая сразу несколько ИИ-агентов. Например, по запросу «Хочу на обед томатный суп с креветками» нейросеть обращается к агентам Лавки и Еды. В результате пользователь получает альтернативные варианты: рецепт с ингредиентами, доступными для заказа, или подборку ресторанов с подходящими блюдами.

Нейросеть также помогает в ситуациях, когда выбор ещё не сделан. Если пользователь не определился с предпочтениями, Алиса AI действует как персональный консультант и предлагает варианты на основе пожеланий и предыдущих запросов.

Голосовое управление и дополнительные возможности

Общаться с Алисой AI в Яндекс Go можно не только текстом, но и голосом. Это удобно в спешке — например, при заказе такси, отправке посылки или составлении списка продуктов для праздничного ужина.

Пользователям Яндекс Go доступны и другие функции Алисы AI, уже знакомые по приложению Алиса AI и Поиску. Нейросеть можно попросить найти нужную услугу или место в городе, узнать прогноз погоды перед выходом из дома или получить справочную информацию, например о сезонном хранении шин или детских катках с пробными занятиями.