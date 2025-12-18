Исследование сервиса Anketolog показало, что выбор нейросетей напрямую зависит от возраста пользователя. Молодая аудитория заметно чаще отдаёт предпочтение зарубежным и универсальным ИИ-сервисам, тогда как старшие группы выбирают российские решения.

Согласно результатам опроса, среди респондентов младше 35 лет наибольшей популярностью пользуются ChatGPT, «Алиса AI» и DeepSeek. ChatGPT используют 64% представителей этой возрастной группы, «Алису AI» — 46%, DeepSeek — 40%. В то же время пользователи старше 51 года значительно чаще выбирают GigaChat — этот сервис предпочли 54% опрошенных в данной категории.

Возраст влияет на сценарии использования ИИ

Аналитики отмечают, что возраст определяет не только выбор конкретной нейросети, но и задачи, которые пользователи ей доверяют.

Подростки до 18 лет чаще других применяют ИИ в целях саморазвития — для мотивации, рекомендаций и личных советов. Так ответили 34% респондентов в этой группе. Пользователи в возрасте от 18 до 24 лет чаще используют нейросети для подбора рецептов и составления меню — этот сценарий выбрали 33%.

Респонденты от 25 до 35 лет лидируют по использованию ИИ для создания личного контента — тексты, идеи и другие материалы с помощью нейросетей генерируют 34% опрошенных. Пользователи старше 50 лет заметно чаще остальных обращаются к искусственному интеллекту для поиска информации и получения ответов на вопросы — такой вариант выбрали 65% участников опроса.





Личные задачи остаются главным приоритетом

В целом большинство пользователей применяют нейросети преимущественно для личных целей. Об этом сообщили 41% респондентов. Использование ИИ исключительно для работы или учёбы указали 36%, ещё 23% отметили, что задействуют нейросети в равной степени и для личных, и для профессиональных задач.

Как нейросети используют в работе и учёбе

Среди рабочих и учебных сценариев наиболее востребованным остаётся изучение новых тем — этот вариант выбрали 28% опрошенных. Анализ данных с помощью ИИ используют 24% респондентов, работу с документами — 21%.

Для коммуникационных задач, включая подготовку ответов и ведение переписки, нейросети применяют 20% пользователей. Создание визуальных материалов занимает 19%. Примерно одинаковая доля респондентов использует ИИ для генерации идей и мозгового штурма, а также для подготовки к экзаменам и тестам — 19% и 18% соответственно. Наименее популярным сценарием остаётся написание программного кода — его выбрали лишь 6% участников исследования.

ИИ как инструмент для быта и развлечений

В личных целях и для развлечений нейросети чаще всего применяются для создания контента для социальных сетей — постов, подписей и идей. Этот вариант указали 26% респондентов. Поддержку в саморазвитии, включая мотивацию и рекомендации, используют 23%, столько же обращаются к ИИ для подбора рецептов и составления меню.

Помощь в ремонте и бытовых вопросах — поиск инструкций и советов — отметили 20% пользователей.

Частота использования и опыт работы с ИИ

Опрос показал высокий уровень вовлечённости аудитории. 77% пользователей обращаются к нейросетям как минимум один раз в неделю. Более 70% респондентов используют ИИ-сервисы уже свыше шести месяцев, а почти каждый третий участник исследования — 31% — работает с ними более года.

Почему выбирают российские нейросети

Среди ключевых преимуществ российских нейросетей пользователи называют более точное понимание русского языка, бесплатный доступ или более низкую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами, а также простоту регистрации и быстрого начала работы без сложных ограничений.

Методология исследования

Опрос проводился с 20 по 24 октября с использованием онлайн-панели Anketolog. В исследовании приняли участие 500 пользователей нейросетей. Выборка формировалась по квотному принципу: по 100 респондентов в каждой возрастной группе — до 18 лет, от 18 до 24 лет, от 25 до 35 лет, от 36 до 50 лет и старше 50 лет.