Покупатели Яндекс Маркета получили возможность обращаться к ИИ-агенту голосом, чтобы подобрать товары, сравнить модели или получить идеи для покупок, не переходя между разделами сервиса.

Яндекс Маркет расширил функциональность своего ИИ-агента для покупателей. Теперь с ним можно общаться не только в текстовом чате, но и голосом — как с консультантом в офлайн-магазине. Новые возможности сервиса компания представила на конференции YaC 2025 AI Edition.

Пользователь может нажать на значок микрофона в чате и сформулировать запрос вслух в свободной форме. ИИ-агент одинаково обрабатывает голосовые, текстовые запросы и обращения по изображению. Ответ приходит в чат и содержит рекомендации, подборки или пояснения по товарам.

Голосовой формат позволяет быстрее уточнять параметры и получать сравнения. Например, покупатель может попросить сопоставить несколько моделей одежды, подобрать комплект посуды к празднику или объяснить различия между товарами с похожими характеристиками.

ИИ-агент также научился собирать идеи для вдохновения. Пользователь может описать задачу целиком — от оформления интерьера до подготовки мероприятия. В ответ нейросеть формирует подборку товаров под конкретную идею, что позволяет выбрать всё необходимое сразу, а не искать позиции по отдельности.





Работа ИИ-агента на всех этапах выбора товара

Начать диалог с ИИ-агентом теперь можно прямо во время выбора товаров. Он доступен в поиске, в ленте предложений, на странице товара и в разделе сравнения. Если пользователь вводит общий запрос, например «Подарок», агент предлагает уточнить детали — адресата, повод и бюджет — и на основе ответов подбирает варианты.

В зависимости от этапа покупки ИИ помогает разобраться в характеристиках, объясняет различия между моделями и подсказывает, на что обратить внимание перед принятием решения. Такой формат снижает необходимость переходов между разделами и упрощает выбор. Новые сценарии уже работают у части пользователей в бета-режиме.

Развитие ИИ-агента Яндекс Маркета

Чат с ИИ-агентом для покупателей Яндекс Маркет запустил весной 2025 года, став первым российским маркетплейсом с таким инструментом. В ноябре агент получил обновление и расширенный набор сценариев. Он функционирует как персональный помощник при выборе товаров — от одежды до бытовой техники.

ИИ-агент понимает текстовые и голосовые запросы, распознаёт изображения, ведёт диалог с учётом контекста и при необходимости задаёт уточняющие вопросы. Он анализирует характеристики и отзывы, отсекает неподходящие варианты, сравнивает товары и объясняет различия между ними. В результате пользователь получает готовые рекомендации и быстрее принимает решение о покупке.

Дополнительно сервис сообщает, что ИИ-агент работает на базе технологии Alice AI. С момента запуска чатом воспользовались миллионы покупателей. Чаще всего они обращаются за помощью при выборе товаров для дома — на эту категорию приходится 19% запросов. Далее следуют электроника с долей 17% и одежда с обувью — 13%. Среди отдельных категорий лидируют смартфоны (11%), одежда для взрослых (7%) и предметы интерьера (5%).