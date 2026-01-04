Компания Samsung Display на этой неделе демонстрирует свои технологии на выставке Consumer Electronics Show 2026 в Лас-Вегасе.

В рамках закрытой выставки для партнёров из различных отраслей — включая робототехнику, автомобильную промышленность и индустрию развлечений — компания представляет новые концептуальные продукты. Основной акцент сделан на так называемых «пограничных устройствах» (edge devices), которые показывают, как могут выглядеть ИИ-устройства будущего и какую роль в них способны сыграть OLED-дисплеи Samsung. Одним из таких примеров стал концепт AI OLED Bot.

Этот концепт представляет собой небольшого робота, которого предполагается использовать в качестве помощника в университетах. Он может сопровождать студентов до аудиторий, предоставлять информацию о преподавателях и учебных курсах. Кроме того, учащиеся смогут проверять задания или узнавать об отмене занятий прямо на встроенном 13,4-дюймовом OLED-дисплее Samsung, что особенно полезно в условиях, где голосовые команды или динамики использовать затруднительно.

Также Samsung продемонстрировала несколько концептов ИИ-ассистентов в формате акустических устройств, оснащённых OLED-дисплеями. Такие устройства смогут предлагать музыкальные рекомендации на основе ИИ и выполнять функции персонального помощника.

В отличие от обычных Bluetooth-колонок, которые зависят от смартфона или другого внешнего источника, эти устройства с дисплеями смогут работать автономно. Пользователи смогут выбирать контент непосредственно на самом устройстве, а также использовать изображения и видео для создания определённой атмосферы в интерьере.





Среди представленных концептов — AI OLED Mood Lamp с 13,4-дюймовым OLED-дисплеем, который подстраивает освещение под воспроизводимую музыку, AI OLED Cassette с небольшим 1,5-дюймовым OLED-экраном, а также AI OLED Turntable с круглым 13,4-дюймовым OLED-дисплеем, выполненным в ретро-стиле.

При этом Samsung подчёркивает, что не обязательно будет сама выпускать все эти устройства. Представленные концепты призваны показать, что у Samsung Display уже есть готовые дисплейные решения, которые могут использоваться любыми производителями, заинтересованными в разработке подобных продуктов.