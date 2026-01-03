Компания LG анонсировала обновлённую линейку ноутбуков Gram 2026 года в преддверии выставки CES. Как и прежде, ключевой особенностью серии остаётся минимальный вес, однако на этот раз производитель также сделал заметный акцент на прочности конструкции и функциях на базе искусственного интеллекта.

Одним из главных нововведений стал материал Aerominum — новый магниево-алюминиевый сплав, разработанный с применением технологий из аэрокосмической отрасли. По словам LG, он позволяет снизить вес ноутбуков, одновременно повышая их структурную жёсткость. Также заявлено улучшение устойчивости к царапинам, а ряд моделей прошёл испытания на прочность по военным стандартам.

ИИ-функции в линейке Gram 2026 играют более значимую роль. Некоторые модели соответствуют требованиям Microsoft Copilot+ PC и используют подход, который LG называет «двойным ИИ». Он сочетает локальную обработку данных на устройстве с облачными возможностями. Фирменный помощник gram chat работает на базе малой языковой модели EXAONE 3.5 (sLLM) и способен функционировать без подключения к интернету, ориентируясь на повседневные задачи, работу и творчество.

Также была обновлена функция gram Link, отвечающая за взаимодействие ноутбуков Gram с другими устройствами. Теперь она поддерживает более удобный обмен файлами и зеркалирование экрана между ноутбуками и смартфонами на Android и iOS, а также устройствами LG на базе webOS, включая телевизоры и мониторы.

В линейку вошли различные модели: LG gram Pro AI с экранами 17 и 16 дюймов, 16-дюймовый gram Pro 360 AI, модели gram AI с диагоналями 14 и 15 дюймов, а также gram Book AI.





Одной из самых примечательных новинок стал эксклюзивный для Северной Америки LG gram Pro AI 17 (17Z90UR). LG называет его самым лёгким 17-дюймовым ноутбуком с дискретной графикой. Он оснащён видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5050 и LCD-дисплеем с разрешением 2560 × 1600, при этом его корпус по габаритам ближе к 16-дюймовым моделям. Не менее впечатляюще выглядит и 16-дюймовый gram Pro AI, который весит всего 1199 граммов, но при этом оснащён аккумулятором на 77 Вт·ч и OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800.

Новая серия LG Gram будет представлена на CES 2026, которая стартует 6 января, а более широкая доступность ноутбуков ожидается вскоре после выставки.