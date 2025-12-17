Флагманская версия грядущего смартфона Realme раскрыла все свои козыри ещё до официальной премьеры. В китайской сертификационной базе TENAA обнаружилась полная спецификация модели Realme 16 Pro+ под идентификатором RMX5130, и характеристики впечатляют: четырёхмодульная камера с главным сенсором на 200 мегапикселей, массивный аккумулятор и топовая начинка. Пока производитель хранит молчание о датах анонса, регуляторы уже выложили подробную техническую карту устройства.

Согласно информации из реестра TENAA, Realme 16 Pro+ получит габариты 162,45 × 76,27 × 8,49 мм при массе 203 грамма — немного крупнее и тяжелее базовой Pro-модификации. Экран представлен 6,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2800 × 1280 точек и глубиной цвета свыше миллиарда оттенков. Частота обновления изображения в документах не уточняется, однако ожидается, что для Pro+ версии это будет высокочастотная матрица, соответствующая позиционированию устройства.

Камеры и фотовозможности

Фотографический арсенал новинки выглядит внушительно. Основная система включает четыре модуля: флагманский датчик разрешением 200 мегапикселей, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, дополнительный сенсор на 50 мегапикселей и оптический зум до 3,5×. Фронтальная камера также порадует качеством съёмки благодаря 50-мегапиксельной матрице.

Производительность и программная часть

Сердцем смартфона станет восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц. Точное название чипсета в документации не раскрывается, однако согласно недавним тестам в Geekbench, устройство работает на модифицированной версии Snapdragon 7 Gen 4.

Программная оболочка построена на базе Android 16 с фирменной надстройкой Realme UI 7. Для глобального рынка заявлена поддержка трёх крупных обновлений операционной системы и четырёх лет патчей безопасности. Вариации памяти охватывают широкий диапазон: оперативная память доступна в конфигурациях 8, 12, 16 и 24 ГБ, постоянная — от 128 ГБ до внушительного терабайта.





Автономность и дополнительные опции

Энергетическая составляющая Realme 16 Pro+ заслуживает отдельного внимания. TENAA указывает номинальную ёмкость батареи 6850 мАч, что в реальных условиях эксплуатации может соответствовать почти 7000 мАч. По неофициальным данным, аккумулятор поддержит быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Среди прочих особенностей сертификационные документы упоминают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и инфракрасный порт для управления бытовой техникой.

Когда именно Realme представит 16 Pro+ официально, пока остаётся загадкой, но техническая картина уже вырисовывается достаточно чётко. Судя по характеристикам, компания готовит серьёзного конкурента в сегменте производительных смартфонов с акцентом на фотографию и длительную автономность.