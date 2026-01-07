На CES 2026 компания Motorola представила новые смарт-часы Moto Watch, ознаменовав очередную попытку укрепиться в сегменте носимых устройств после прошлогодних Moto Watch Fit. В этот раз акцент сделан на здоровье и фитнес — во многом благодаря партнёрству со спортивно-научной компанией Polar.

В отличие от прямоугольных Watch Fit, новые Moto Watch получили классический круглый дизайн. Часы оснащены 1,43-дюймовым OLED-дисплеем и заключены в 47-мм алюминиевый корпус. Сбоку расположена стальная заводная головка, а пользователи могут выбрать ремешок из силикона, кожи или нержавеющей стали. Устройство защищено по стандарту IP68 от пыли и воды, а также имеет рейтинг 1 ATM для использования в неглубокой воде. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 3.

Именно в области фитнеса наиболее заметен вклад Polar. Moto Watch отслеживают шаги, пульс, уровень кислорода в крови, стресс и сон. В набор функций входят фирменные алгоритмы Polar, такие как Smart Calories, Nightly Recharge и Activity Score, которые делают упор на восстановление организма и интенсивность нагрузок, а не только на «сырые» показатели. Также предусмотрены напоминания о питье воды, приёме лекарств и настраиваемые цели активности.

С точки зрения смарт-функций часы поддерживают двухчастотный GPS и позволяют принимать телефонные звонки благодаря встроенным микрофону и динамику. Уведомления и сводки могут обрабатываться с помощью moto ai, включая функцию «Catch me up» на поддерживаемых смартфонах. При этом Moto Watch работают на собственной проприетарной ОС Motorola, а не на Wear OS, и требуют смартфон с Android 12 или новее.

Автономность заявлена на уровне до 13 дней, либо около 7 дней при включённом режиме always-on display. Быстрая подзарядка также присутствует: по словам Motorola, пяти минут зарядки достаточно для работы в течение целого дня.





Цена Moto Watch начинается от €99,99 за версию с силиконовым ремешком и достигает €149,99 за вариант из нержавеющей стали. Продажи в США стартуют 22 января 2026 года, а международный запуск запланирован на февраль.

Moto Watch стали первым устройством компании с маркировкой «Powered by Polar». Поможет ли это партнёрство выделиться на фоне насыщенного рынка смарт-часов — пока вопрос открытый, но по характеристикам новинка выглядит как доступная и более ориентированная на фитнес альтернатива массовым моделям.