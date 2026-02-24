Люси Энне работала в Sandfall Interactive с мая 2023 года до конца 2024 года в должности кинематографического аниматора. В этой роли она занималась доработкой »сырого» захвата движений, улучшая анимацию тела и лиц персонажей.

»Во время работы в Sandfall Interactive мои основные обязанности включали очистку и доработку захвата движений тела и лица, а также управление данными из Xsens в Unreal Engine 5», — написала она на своей странице ArtStation.

»Кроме того, я помогала во время сессий захвата движений и участвовала в создании анимационного пайплайна для катсцен».

Также Энне опубликовала на ArtStation видео, в котором показала пример исходного захвата движений из Clair Obscur и то, как её работа превратила грубую анимацию в финальный, отполированный результат. Особенно заметны улучшения в лицевой анимации, где на раннем этапе движения губ не совпадали с речью.

Теперь Люси Энне переехала из Франции в Польшу и в этом месяце присоединилась к CD Projekt Red в Варшаве, заняв позицию кинематографического аниматора с работой в офисе.

Хотя Энне напрямую не заявляла, что участвует в разработке The Witcher 4, именно варшавская студия CD Projekt Red сейчас занимается этим проектом. В то же время североамериканские офисы компании в Ванкувере и Бостоне работают над Cyberpunk 2 и мультиплеерной игрой по вселенной »Ведьмака» под кодовым названием Project Sirius.





Ранее CD Projekt подтвердила, что The Witcher 4 находится на стадии полноценного производства, однако компания уже исключила релиз в 2026 году. В ходе сессии вопросов и ответов после публикации финансовых результатов со-генеральный директор CD Projekt Михал Новаковский отметил, что студия не раскрывает целевые сроки выхода игры и не делится техническими или дизайнерскими подробностями. По его словам, разработка идёт в штатном режиме и соответствует внутренним планам компании.

Clair Obscur тем временем стала одной из самых громких игровых историй успеха 2025 года. Игра завоевала награды »Игра года» на церемониях The Game Awards, Golden Joystick Awards, New York Game Awards и D.I.C.E. Awards.