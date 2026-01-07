На CES 2026 компания Lenovo присоединилась к растущему сегменту мини-ПК, представив настольный компьютер Yoga Mini i, ориентированный на максимальную экономию пространства. Это компактная система на Windows 11, созданная для современных рабочих мест, где полноценный системный блок попросту не помещается.

Устройство выполнено в цилиндрическом алюминиевом корпусе и отличается крайне малыми габаритами. Объём корпуса составляет всего 0,65 литра, а вес — около 600 граммов. Благодаря этому компьютер легко разместить за монитором или без труда переносить между рабочими зонами.

Несмотря на размеры, Lenovo не позиционирует Yoga Mini i как бюджетное решение. Мини-ПК может оснащаться новейшим процессором Intel Core Ultra X7 358H из линейки Panther Lake, а также до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 объёмом до 2 ТБ. За графику отвечает встроенная графика Intel Arc.

Система относится к классу Copilot+ PC, что означает поддержку локальных ИИ-функций, включая живую транскрибацию, автоматические сводки и другие интеллектуальные сценарии работы, выполняемые непосредственно на устройстве без обращения к облачным сервисам.

Набор портов для такого компактного компьютера выглядит впечатляюще. Yoga Mini i получил два порта Thunderbolt 4, два полнофункциональных USB-C, один USB-A, HDMI 2.1 и сетевой разъём Ethernet 2,5 Гбит/с. По заявлению Lenovo, система способна одновременно работать с четырьмя внешними дисплеями.





Беспроводные интерфейсы также соответствуют актуальным стандартам: поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Дополнительно реализована функция Wi-Fi-сенсинга, которая позволяет определять присутствие пользователя рядом с компьютером, автоматически выводить систему из сна или запускать базовые уведомления. Питание осуществляется через компактный адаптер USB-C мощностью 100 Вт, что помогает сократить количество кабелей на рабочем столе.

Ожидается, что Lenovo Yoga Mini i поступит в продажу в июне 2026 года по стартовой цене около 700 долларов. Сочетание минималистичного дизайна, современных интерфейсов и ИИ-возможностей делает новинку привлекательным вариантом для пользователей, которые рассматривают альтернативы вроде Mac mini, но хотят остаться в экосистеме Windows.