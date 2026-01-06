Компания Vivo выпустила в Китае два новых недорогих смартфона с поддержкой 5G — Y50s 5G и Y50e 5G. Обе модели получили одинаковый дизайн и практически идентичные характеристики и уже поступили в продажу на китайском рынке.

Vivo Y50s 5G и Y50e 5G построены на базе процессора MediaTek Dimensity 6300. Спереди смартфоны оснащены 6,74-дюймовым плоским LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением HD+ и пиковой яркостью до 1000 нит.

Основная камера у обеих моделей одна — на 13 Мп. Она дополнена инфракрасным датчиком и светодиодной вспышкой, а внутри модуля камеры также размещено кольцо подсветки с эффектом «дыхания». Для селфи и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп, размещённая в каплевидном вырезе.

Оба смартфона оснащаются аккумуляторами ёмкостью 6000 мА·ч. При этом Vivo Y50s поддерживает более быструю зарядку мощностью 44 Вт, тогда как Y50e ограничен зарядкой на 15 Вт.

Среди прочих характеристик заявлены защита от пыли и брызг по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка двух SIM-карт, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, разъём 3,5 мм для наушников, GPS и порт USB Type-C. Смартфоны работают под управлением OriginOS 5 на базе Android 15. Толщина корпуса составляет 8,19 мм, а вес — 204 грамма.





Ключевым отличием между моделями стал тип встроенной памяти. vivo Y50s оснащается более быстрой памятью UFS 2.2, тогда как vivo Y50e использует eMMC 5.1.

Цена Vivo Y50s 5G начинается с 260 долларов за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Также доступны варианты с 8 ГБ и 12 ГБ ОЗУ при том же объёме памяти, которые стоят 285 и 330 долларов соответственно.

Vivo Y50e 5G предлагается в единственной конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя по цене 215 долларов. Обе модели доступны в цветах Diamond, Platinum и Sky Blue.