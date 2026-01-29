Xiaomi 17 Pro Max занял 13-е место в рейтинге камер DXOMARK с общим баллом 159, уступив флагманам Huawei, Vivo, Oppo, Apple, Google, Honor и Motorola. При сильных результатах в фотосъёмке смартфон проигрывает конкурентам в видеозаписи, стабилизации и зум-возможностях среднего диапазона.

Xiaomi 17 Pro Max получил 159 баллов DXOMARK Camera и занял 13-е место в общем рейтинге

Смартфон набрал 165 баллов за фотографии и 146 за видео, показав сильные результаты в съёмке на улице (172) и в помещении (161)

Слабая стабилизация видео и непостоянство баланса белого помешали попасть в топ-10

Результаты тестирования камеры

Оценка DXOMARK показала высокий уровень фотосъёмки на Xiaomi 17 Pro Max. Основная камера обеспечивает точный баланс белого, приятную цветопередачу и отличное соотношение детализации и шума. Тестовые сценарии подтверждают это преимущество — съёмка на улице получила 172 балла, а в помещении 161. Портретная фотография также на высоте с оценкой 155 благодаря корректной передаче тона кожи, высокой детализации лиц и надёжному отделению объекта от фона.

Съёмка при слабом освещении показывает конкурентные результаты. Изображения сохраняют хорошую детализацию с контролируемым шумом в стандартном, портретном и телефото режимах. Однако экспозиция может различаться между последовательными кадрами, а тёплое искусственное освещение иногда добавляет оранжевый оттенок. Эти проблемы не критичны, но снижают позиции устройства относительно лидеров рейтинга.

Техническое оснащение

Аппаратная часть камеры выглядит конкурентоспособно. Xiaomi 17 Pro Max оснащён основным датчиком 50 Мп размером 1/1.28 дюйма с объективом 23 мм f/1.67, двухпиксельным фазовым автофокусом PDAF и оптической стабилизацией OIS. Дополняют систему сверхширокоугольная камера 50 Мп с объективом 17 мм f/2.4 и перископный телеобъектив 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 115 мм и стабилизацией OIS.

Проблемы с зумом и видео

Возможности приближения демонстрируют смешанные результаты. Пятикратный оптический телеобъектив даёт преимущество на больших фокусных расстояниях, но зум среднего диапазона опирается на кадрирование основного датчика, что приводит к меньшей детализации по сравнению с конкурентами, которые раньше переключаются на телекамеры. На экстремальных уровнях приближения обработка искусственного интеллекта может добавлять неестественные текстуры.





Видеосъёмка — область, где Xiaomi 17 Pro Max больше всего отстаёт от топ-10. При отличной экспозиции и динамическом диапазоне в ярких условиях стабилизация видео слабее ожиданий от флагмана — заметна дрожь камеры даже при неподвижной съёмке. Переходы баланса белого нестабильны, а шум становится навязчивым при видеозаписи в условиях слабого освещения.

В целом Xiaomi 17 Pro Max показывает отличные результаты, особенно в фотографии, но недостатки видео, стабилизации и постоянства зума не позволяют конкурировать с лучшими камерофонами.