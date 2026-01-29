Компания Lenovo анонсировала в Европе обновлённую версию своего популярного игрового ноутбука Legion 5i. Модель одиннадцатого поколения получила новейшие процессоры Intel Panther Lake-H, яркий OLED-дисплей высокого разрешения и графику NVIDIA серии RTX 5000, позиционируясь как сбалансированное решение для геймеров и создателей контента.

Центральным элементом обновления стала 15,3-дюймовая OLED-панель с разрешением 1600p, частотой обновления 165 Гц и рекордной пиковой яркостью 1000 нит. Такой экран обещает глубокий чёрный цвет, высокую контрастность и плавную картинку в динамичных играх.

В основе производительности — новые процессоры Intel Core Ultra 7 356H или более мощный Core Ultra 9 386H из линейки Panther Lake. Несмотря на новый ЦП, в базовой конфигурации видеокарта была немного снижена до мобильной NVIDIA GeForce RTX 5060 (вместо RTX 5070 в прошлом поколении), что может быть связано со стратегией позиционирования и теплопакетом. Ноутбук поддерживает все современные игровые технологии, включая трассировку лучей и DLSS 4/4.5.

Конфигурации и цены

Lenovo предлагает две основные комплектации:

Базовая (от ~1650 фунтов): Core Ultra 7, 16 ГБ ОЗУ DDR5, 1 ТБ SSD, однозонная RGB-подсветка клавиатуры.





Топовая (2209 фунтов): Core Ultra 9, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, 24-зонная RGB-клавиатура, блок питания на 245 Вт и Windows 11 Pro.

Обе версии оснащены аккумулятором на 80 Вт·ч, модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth, фирменным ИИ-ускорителем Lenovo AI Engine+ и включают два месяца подписки на Xbox PC Game Pass.