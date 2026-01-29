В обновлении iOS 26.3 появилась возможность ограничить данные о местоположении, которые сотовые сети используют для определения позиции пользователя. Функция работает исключительно на устройствах с собственным модемом Apple — это первая заметная возможность, доступная только владельцам iPhone 16e, iPhone Air и M5 iPad Pro.

Новая функция защиты геоданных в iOS 26.3 работает только с модемами Apple (чипы C1 и C1X)

Сейчас собственные модемы Apple установлены всего в трёх устройствах компании

К 2027 году все модели iPhone 18 Pro ожидаются с модемами Apple вместо Qualcomm

Что изменилось в iOS 26.3

Обновление позволяет пользователям контролировать объём информации, передаваемой сотовому оператору для определения местоположения. Раньше сети получали детальные данные о позиции устройства автоматически — теперь владельцы iPhone с модемом Apple могут ограничить точность этих сведений. Функция недоступна на моделях с чипами Qualcomm, включая актуальный iPhone 17 Pro.

Аналитики издания 9to5Mac считают важным не столько саму возможность, сколько её символическое значение. Впервые Apple продемонстрировала явное преимущество собственной модемной платформы перед решениями сторонних производителей. До сих пор компания использовала чипы Qualcomm на протяжении большей части истории iPhone, с кратким эпизодом сотрудничества с Intel.

Путь Apple к собственным модемам

Первым устройством с модемом разработки Apple стал iPhone 16e, вышедший в феврале прошлого года с чипом C1. Следом появился iPhone Air с улучшенным модемом C1X в сентябре, а затем планшет M5 iPad Pro. Остальные модели iPhone продолжают работать на компонентах Qualcomm.

Разработка собственных модемов связана с многолетним конфликтом между Apple и Qualcomm. В 2017 году Apple подала иск на миллиард долларов против производителя чипов, но компании урегулировали спор в первый же день судебного процесса в 2019-м. Напряжённые отношения подтолкнули Apple к созданию альтернативы.





Перспективы технологии

Переход на собственные модемы даёт Apple полный контроль над аппаратной частью и снимает зависимость от графика и ограничений Qualcomm. Компания получает возможность точнее интегрировать модемное оборудование с программной платформой iOS.

Сейчас только три устройства Apple оснащены собственными модемами — iPhone 16e, iPhone Air и M5 iPad Pro. Модели вроде iPhone 17 Pro всё ещё используют чипы Qualcomm. Ситуация должна измениться в следующем году с выходом iPhone 18 Pro, который ожидается с модемом разработки Apple.

Эксперты предполагают, что массовое внедрение собственных модемов откроет путь к новым функциям и улучшениям. Помимо программных возможностей вроде защиты геоданных, собственные чипы способны повысить энергоэффективность и качество связи. Когда вся линейка iPhone перейдёт на модемы Apple, пользователи увидят больше эксклюзивных возможностей.