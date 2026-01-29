Realme представила свой первый смартфон с аккумулятором емкостью более 10 000 мА·ч — модель Realme P4 Power, оснащённую батареей на 10 001 мА·ч. Новинка обещает рекордную автономность и долгий срок службы и выходит менее чем через год после демонстрации прототипа с аналогичной батареей.

В основе устройства — аккумулятор нового поколения на основе кремний-углеродной технологии (Si-C). Realme заявляет, что батарея сохранит не менее 80% первоначальной ёмкости даже после 8 лет использования и рассчитана на 1 650 циклов зарядки.

По данным компании, одного заряда хватает почти на 12 часов игры в BGMI, более чем на 32 часа просмотра YouTube, свыше 21 часа навигации или до 12 часов записи видео в 4K. Даже при остатке всего 5% заряда смартфон способен обеспечить до 4 часов голосовых вызовов или более часа работы навигации.

Именно выдающаяся автономность позволила Realme говорить о восьмилетнем сроке эксплуатации: смартфон придется заряжать заметно реже. По подсчетам компании, за четыре года средний пользователь выполнит на 392 цикла зарядки меньше по сравнению с обычным смартфоном. Кроме того, Si-C батарея выдерживает на 150-200 циклов больше, чем стандартные аккумуляторы.

При этом программная поддержка выглядит менее впечатляюще. Realme P4 Power выходит с Android 16 и оболочкой Realme UI 7.0 и получит 3 года обновлений ОС плюс ещё один год патчей безопасности. Когда поддержка закончится, батарея всё ещё будет в отличном состоянии, однако чипсет Dimensity 7400 Ultra вряд ли останется актуальным через 8 лет.





Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Хотя это не рекорд для Realme, скорость всё равно высокая: до 50% аккумулятор заряжается за 36 минут. Правда, при использовании USB PD PPS мощность ограничена 55 Вт — 80 Вт доступны только с зарядками SuperVOOC.

Интересной особенностью стала обратная зарядка мощностью 27 Вт. В этом режиме Realme P4 Power способен зарядить iPhone 16 Pro до 50% за 27 минут, фактически выступая в роли мощного пауэрбанка.

Несмотря на огромную батарею, смартфон получился сравнительно тонким — 9,08 мм, а вес составляет 219 г. Это всего на 11 г больше, чем у Realme P4x с аккумулятором на 7 000 мА·ч.

Устройство рассчитано на работу в суровых условиях. Батарея функционирует при температурах от −30 °C до 56 °C, корпус устойчив к сжатию и падениям с высоты до 1 метра. Смартфон имеет степени защиты IP66, IP68 и IP69 и выдерживает погружение в воду на глубину до 2 метров, а также тесты в горячей (85 °C) и холодной (0 °C) воде.

По остальным характеристикам Realme P4 Power близок к базовому Realme P4. Он оснащён 6,8-дюймовым quad-curved дисплеем с разрешением 1280 × 2800 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 6 500 нит.

Основная камера — 50 Мп на базе сенсора Sony IMX882 с оптической стабилизацией и поддержкой записи 4K-видео при 30 кадрах в секунду. Дополняют её 8-мегапиксельный ультраширик и 16-мегапиксельная фронтальная камера. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 4 613 мм² и крупный графитовый лист.

Realme P4 Power доступен в цветах Flash Orange и Power Silver. Задняя панель разделена на две зоны: нижняя матовая часть скрывает батарею, а верхняя прозрачная позволяет увидеть элементы внутренней конструкции, включая катушку NFC.