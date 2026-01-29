Утечка изображений аксессуаров Samsung для Galaxy S26 Ultra раскрыла дизайн чехлов Kindsuit с круглым магнитным кольцом. Наличие магнитов подтверждает слухи о встроенной поддержке стандарта Qi2 во всей линейке Galaxy S26, что позволит использовать совместимые беспроводные зарядки и магнитные аксессуары.

Чехлы Kindsuit для Galaxy S26 Ultra получат круговое магнитное кольцо для крепления аксессуаров

Samsung выпустит аксессуар в семи цветах, включая чёрный, светло-серый и ярко-оранжевый

Вся линейка Galaxy S26 получит встроенную поддержку стандарта Qi2 с магнитами

Детали магнитных чехлов Kindsuit

Фотографии появились на нигерийском сайте объявлений Jiji и демонстрируют чехлы Kindsuit для Galaxy S26 Ultra в семи цветовых вариантах. Инсайдер @MysteryLupin также поделился снимками аксессуаров в соцсети X. Судя по предыдущим версиям Kindsuit для флагманов Galaxy, чехол для S26 Ultra будет использовать искусственную кожу на задней панели для премиального внешнего вида.

Главная особенность аксессуаров — круглое магнитное кольцо на задней стороне. Вся линейка Galaxy S26 получит встроенную поддержку Qi2 с магнитами, и это кольцо обеспечит идеальное выравнивание смартфона с совместимыми беспроводными зарядками и магнитными аксессуарами.

Чехлы также подтверждают дизайн задней панели Galaxy S26 Ultra, полностью совпадающий со слитыми ранее рендерами. Пока неясно, являются ли показанные на изображениях аксессуары официальной продукцией Samsung или сторонними копиями. Однако детали дизайна и качество отделки указывают на подлинность.

Цена и совместимость с зарядками

Учитывая стоимость предыдущих чехлов Kindsuit и их позиционирование как премиальных аксессуаров, версия для Galaxy S26 Ultra получит высокий ценник. Samsung должна представить другие официальные чехлы для флагмана 2026 года по более доступным ценам.





Магнитные чехлы Kindsuit для Galaxy S26 Ultra подойдут к новой беспроводной зарядке Samsung на 25 Вт с поддержкой Qi2, информация о которой тоже просочилась недавно. Устройство напоминает магнитную зарядку MagSafe от Apple для iPhone и выполнено в виде шайбы.

Анонс Galaxy S26 близко

Samsung недавно опубликовала первый тизер Galaxy S26, показав новую функцию Privacy display для защиты конфиденциальности. Презентация Galaxy Unpacked ожидается 25 февраля — до официальных приглашений и подтверждения даты остаются считаные дни.