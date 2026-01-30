Компании Илона Маска SpaceX и xAI ведут переговоры о слиянии в преддверии запланированного на этот год публичного размещения акций космического гиганта, сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники. Объединение позволит создать беспрецедентный технологический конгломерат, который под одной корпоративной крышей соберёт чат-бота Grok, социальную платформу X, глобальную спутниковую сеть Starlink и ракетные технологии SpaceX. Косвенным подтверждением переговоров стала регистрация в штате Невада двух новых юридических лиц с говорящими названиями — K2 Merger Sub Inc. и K2 Merger Sub 2 LLC, что является стандартной практикой при подготовке крупных сделок.

Стратегический ход полностью вписывается в недавние действия Маска по консолидации своих активов. В прошлом году SpaceX согласилась инвестировать 2 миллиарда долларов в xAI, а на этой неделе аналогичную сумму в стартап направила Tesla, также возглавляемая Маском. Ранее, в 2025 году, xAI приобрела часть активов SpaceX в сделке, которая оценила ИИ-компанию в 80 миллиардов долларов. Текущая же стоимость SpaceX, существующей с 2002 года, после недавней вторичной продажи акций достигла рекордных 800 миллиардов долларов, что делает её самой дорогой частной компанией в США. Потенциальное слияние может резко повысить привлекательность грядущего IPO, позволив инвесторам получить доступ не только к космическому, но и к перспективному ИИ-бизнесу в рамках одного пакета акций.

Эксперты видят в этом движении далеко идущие технологические амбиции. Объединение может стать первым шагом к реализации идеи Маска о размещении центров обработки данных в космосе, что решало бы проблемы энергопотребления, охлаждения и юрисдикции для будущих сверхмощных систем искусственного интеллекта.

Более приземлённые выгоды включают интеграцию данных: Grok получит доступ к уникальным потокам информации со спутников Starlink и платформы X, а SpaceX сможет использовать передовой ИИ для разработки ракет и управления орбитальной группировкой.