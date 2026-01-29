Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о закрытии производства электромобилей Model S и Model X в следующем квартале. Компания перепрофилирует производственные площади на заводе во Фримонте под выпуск человекоподобных роботов Optimus, целевой объём которых составит миллион единиц в год.

Tesla останавливает выпуск Model S (производится с 2012 года) и Model X (с 2015 года) в следующем квартале 2026 года

Производственные мощности во Фримонте будут переориентированы на выпуск роботов Optimus с целью производить 1 миллион единиц в год

В 2025 году Tesla продала 1,585,279 Model 3 и Y против 418,227 Model S и X

Почему Tesla снимает с производства Model S и X

Маск сообщил о решении во время отчётного звонка по итогам 2025 финансового года. «Пришло время завершить программу Model S и X с почётом, потому что мы движемся в будущее, основанное на автономности», — заявил глава компании. Покупатели смогут приобрести автомобили, пока есть запасы на складах, а Tesla обещает поддерживать эксплуатацию машин, пока они остаются у владельцев.

Model S стал второй моделью Tesla и запущен в производство в 2012 году, кроссовер Model X выпускается с 2015-го. За годы эксплуатации интерес к этим автомобилям угас — основной объём продаж приходится на более новые Model 3 и Y. За весь 2025 год компания поставила 1,585,279 единиц Model 3 и Y, тогда как Model S и X разошлись тиражом всего 418,227 экземпляров.

Летом 2025 года Tesla прекратила продажи Model S и X в Китае. Автомобили ввозились из США и попали под китайские пошлины, введённые в ответ на торговые тарифы президента Дональда Трампа на импортные товары.

Планы по производству Optimus

Маск рассказал, что долгосрочная цель Tesla — производить миллион роботов Optimus в год на площадях, где сейчас собирают Model S и X. Несколько дней назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор анонсировал старт публичных продаж Optimus к концу следующего года.





Глава Tesla неоднократно называл Optimus «крупнейшим продуктом всех времён», который превзойдёт мобильные телефоны и «всё остальное». Однако на публичных демонстрациях человекоподобный робот пока не оправдывает ожиданий, а Маск известен чрезмерно оптимистичными прогнозами по срокам.

Финансовые итоги и связь с xAI

Отчётность Tesla за 2025 год показала, что компания вложила 2 миллиарда долларов в другой проект Маска — стартап xAI. В 2024 году акционеры Tesla подали иск против гендиректора за создание xAI, утверждая, что новая компания конкурирует с автопроизводителем. Маск годами настаивает, что Tesla — это компания искусственного интеллекта, а не просто производитель электромобилей.

В конце 2025 года акционеры Tesla одобрили пакет вознаграждения Маска на сумму триллион долларов при условии, что рыночная капитализация компании достигнет 8,5 триллиона долларов.