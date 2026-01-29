Xiaomi запустила вторую волну бета-тестирования HyperOS 3.1 для Redmi K80 Pro и Xiaomi 14 Ultra. Обновление на базе Android 16 пока доступно только в Китае, но компания уже тестирует глобальную версию на нескольких моделях, что указывает на скорый выход для международных пользователей.

Вторая волна бета-версии HyperOS 3.1 охватила Redmi K80 Pro, Xiaomi 14 Ultra и модели серии Xiaomi 15

Обновление основано на Android 16 и доступно только в Китае с кодовой базой версии 3.0.300

Xiaomi тестирует глобальную сборку на нескольких устройствах для последующего международного релиза

Какие устройства получили HyperOS 3.1

Информация появилась на портале Xiaomi Time. Во вторую партию бета-тестирования вошли Redmi K80 Pro, Xiaomi 14 Ultra, модели Xiaomi 15 и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra. Программа бета-тестирования стартовала неделю назад, когда HyperOS 3 всё ещё распространяется среди пользователей.

Пользователи из поддерживаемых регионов могут зарегистрироваться в программе бета-тестирования для раннего доступа к последней сборке. Xiaomi предоставляет подробные инструкции по участию в программе тестирования HyperOS.

Список устройств с HyperOS 3.1 в Китае

Обновление уже получили следующие модели:

REDMI K90 — версия 3.0.300.4.BETA

REDMI K90 Pro Max — версия 3.0.300.2.BETA

Xiaomi 17 — версия 3.0.300.3.BETA

Xiaomi 17 Pro — версия 3.0.300.2.BETA

Xiaomi 17 Pro Max — версия 3.0.300.5.BETA

Xiaomi 17 Ultra — версия 3.0.300.4.BETA

Xiaomi Pad 8 Pro — версия 3.0.300.2.BETA

Xiaomi Pad 8 — версия 3.0.300.2.BETA

Номер версии 3.0.300 соответствует кодовой базе HyperOS 3.1.





Планы по расширению программы

Xiaomi расширит бета-тестирование HyperOS 3.1 на дополнительные устройства в ближайшие дни и недели. Компания не подтвердила, станет ли бета-программа доступна для глобальных версий смартфонов, однако факт тестирования международной сборки указывает на вероятность такого развития событий.