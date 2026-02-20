Google выпустила первую бета‑версию Android 17, а из реестра Xiaomi Android Enterprise Recommended (AER) выплыла внушительная подборка — более 70 моделей Xiaomi, Redmi и Poco числятся как претенденты на обновление до новой системы. В списке — флагманы последних лет, массовые среднебюджетники и несколько планшетов; пара моделей — напротив — точно останутся на Android 14/HyperOS и дальше обновляться не будут.

Какие устройства Xiaomi получат Android 17

Смартфоны Xiaomi: Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra, 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro, 15S Pro, 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro, Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, 14 Civi, Mix Fold 4, Mix Fold 3, Mix Flip, Mix Flip 2.

Планшеты Xiaomi: Pad 8, Pad 8 Pro, Pad 7, Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra, Pad 6S Pro 12.4, Pad Mini.

Смартфоны Redmi: Redmi K90, K90 Pro Max, K80, K80 Pro, K80 Ultra, K60 Ultra, K70 Ultra, K70, K70e, Redmi 15 (и 15 4G), 15C 5G/4G, Note 15 сериия (включая Note 15 Pro/Pro+), Note 14S, Note 14 Pro, 14 4G, 14 Pro 4G, 14 Pro+, 14R 5G, Turbo 5/5 Max/4 Pro/3/4, A5 4G.

Планшеты Redmi: K Pad, Pad 2 Pro 5G, Pad 2, Pad 2 4G, Pad 2 Pro.

Смартфоны Poco: M8 5G, M8 Pro 5G, M7 Plus, M7 4G, M7 5G, X7, X7 Pro, X6 Pro, F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro, C85 5G/4G, C71.

Планшеты Poco: Poco Pad X1, Pad M1.

Список составлен на основе реестра AER — программы Google для корпоративных устройств: туда попадают гаджеты с официальными гарантиями по регулярности патчей, срокам поддержки и совместимости с корпоративными сервисами. Наличие в реестре — не автоматический релиз Android 17 в ближайшие дни, но это сильный сигнал, что производитель планирует крупное обновление для указанных моделей.

Какие модели не получат Android 17

Далеко не все смартфоны семейства остаются в игре. Например, Redmi Note 14 5G по данным страницы устройства в AER поставляется с HyperOS 1.0 на базе Android 14 и гарантированно получит два крупных обновления ОС — то есть его цикл завершится на Android 16. То же касается Poco M7 Pro 5G: в реестре отмечено, что апдейт до Android 17 ждать не стоит.

Когда ждать Android 17 для этих моделей

Точный график распространения бета‑сборок и стабильного релиза для перечисленных моделей пока не объявлен. Общая отправная точка — релиз Android 17 для широкой публики ожидается летом 2026 года; обычно производители сначала выкатывают бета‑версии для флагманов и платформенных тестов, затем — стабильно обновляют более массовые модели в течение нескольких месяцев. Региональные и операторские задержки могут растянуть цикл до полугода и более.

Чего ждать дальше

Поддержка в реестре AER — это удобный индикатор, но не расписание установки. Вероятная схема для Xiaomi: первые билды Android 17 появятся на моделях серии 17 и Mix Fold/Mix Flip, затем апдейт дойдёт до Note и K‑серий. Пользователям старых массовых моделей стоит проверять страницу поддержки и записаться в программы бета‑тестирования, если хотят получить апдейт раньше. Для рынка это ещё один штрих к тенденции: производители всё чаще маркируют часть линейки долгосрочными апдейтами, а остальные устройств переводят на минимально гарантированную поддержку — выбор между новыми фишками и экономией на длительности поддержки остаётся за покупателем.



