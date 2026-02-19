rePebble объявила дату запуска массового производства Pebble Time 2 — 9 марта. Компания рассчитывает выпускать до 500 часов в сутки, первые отправки запланированы на начало апреля, а все предзаказы обещают доставить до начала июня.

Кроме классического Time 2 в планах — круглые Pebble Round 2 и носимое кольцо Index 01. Все три устройства уже прошли различные стадии тестирования: Time 2 и Index 01 завершили финальные проверки, Round 2 ждёт доработки прошивки и сертификации влагозащиты перед запуском производства.

Дата производства и сроки поставок Pebble Time 2

Pebble Time 2 вышли на предпроизводственную стадию: собрали несколько сотен прототипов, устранили выявленные проблемы, провели лабораторные испытания. Часы выдерживают давление до 3 атм — это даёт защиту для плавания, но не для сауны или горячего душа. Производство стартует 9 марта с целевым темпом до 500 единиц в день; первые посылки пойдут в начале апреля, а все предзаказы должны быть доставлены до начала июня.

Что известно о Pebble Round 2 и Index 01

Pebble Round 2 с круглым корпусом уже готовы аппаратно, но команда завершает разработку прошивки и планирует финальные тесты влагозащиты после праздников в Китае; производство намечено на конец мая. Index 01 получил защиту IPX8 и прошёл тест на погружение до 1 метра, но производственная дата пока зависит от ситуации с Time 2.

Pebble Time 2: предпроизводство, давление до 3 атм, производство с 9 марта, до 500 шт/сутки, отправки — начало апреля.

Pebble Round 2: аппаратно готов, доработка прошивки, производство — конец мая.

Index 01: защита IPX8 (до 1 м), калькулятор для подбора размера за $10 или 3D‑файл для печати; запуск производства зависит от Time 2.

Index 01 целит в сегмент «умных колец», где уже есть зрелые игроки вроде Oura. Кольца конкурируют с браслетами и часами за внимание пользователей, которые хотят компактные устройства для мониторинга сна и активности; у таких продуктов жёсткие требования к точности датчиков и батарее, а проблемы на этапе серийного производства легко ударяют по доверию ранних покупателей.





Возвращение Pebble — не просто ностальгия: оригинальные часы Pebble запомнились простым интерфейсом и экономичным экраном E‑ink. Бренд был куплен Fitbit в 2016 году и аппаратно исчез с рынка, а сейчас за его именем стоит попытка вернуть аудиторию, привыкшую к автономности и длительному времени работы батареи.

Главный риск для rePebble — масштабирование производства и логистика. Темп 500 штук в сутки достаточен для старта, но при больших задержках с поставками компонентов или проблемах на линии обещанные сроки отправок легко сдвинуться, как это уже случалось у других краудфандинговых и независимых производителей носимых устройств.

В следующем квартале стоит следить за первым тиражом — он покажет, может ли команда удержать обещанные темпы и качество, и станет индикатором того, вернётся ли на рынок полный набор аксессуаров под брендом Pebble или имя снова останется нишевым проектом для фанатов.