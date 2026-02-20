Шесть человек выжили после самой смертельной в истории Калифорнии лавины во многом благодаря функции Emergency SOS через спутник на их iPhone: телефоны без сотовой связи связались со спасателями напрямую и помогли направлять операцию в сложной погоде.

Сигналы с устройств пришли в офис шерифа округа Невада, спасатели получили координаты и оперативные сообщения, а одна из сотрудников службы более четырёх часов поддерживала связь с гидом группы, передавая информацию и координируя, какие спасательные операции возможны. «Один из моих сотрудников общался с одним из гидов в течение четырёх часов, передавая информацию в офис шерифа округа Невада и координируя, какие спасательные операции можно провести», — Дон О’Киф, начальник правоохранительной службы Офиса по чрезвычайным ситуациям Калифорнии.

Как работает Emergency SOS через спутник

Функция сначала пытается установить обычный экстренный вызов (например, 911). Если сеть недоступна, телефон пытается подключиться к спутнику — при условии, что пользователь находится на открытом пространстве с ясным обзором неба. Система пошагово запрашивает у пользователя ключевые данные: местоположение, контакты для связи и оставшийся заряд батареи, после чего эти данные передаются диспетчеру.

Поддерживаемые iPhone: iPhone 14 — iPhone 17 с iOS 16.1 и новее.

Android: некоторые модели Google Pixel 9 и все Pixel 10 получили аналогичную возможность отправлять экстренные сообщения через спутник.

Ограничения: требуется видимость неба, устройство должно иметь достаточный заряд, скорость передачи и объём данных ограничены (сообщения оптимизированы для текста и координат).

Хронология и роль спутниковой связи в спасении

Лавина сошла на трассу в районе озера Тахо около 11:30 утра; спасатели получили сообщения и ввели в операцию примерно 50 человек. В общей сложности лавина унесла жизни восьми человек; шестерых удалось найти живыми около 11 часов спустя во многом благодаря информации, пришедшей по спутниковым сообщениям.

«Оценка »2» похоронит человека. »3» похоронит дом, а этот случай — прямо между ними.» Шаннан Мун, шериф округа Невада

Без возможности обмена данными вне сотовой сети спасателям было бы сложнее определить точное место группы и безопасные подходы в условиях меняющейся погоды и опасной местности.





Что дальше для спутниковых экстренных сообщений

Случай под Тахо — показатель двух трендов: телефоны становятся полноценным каналом связи с диспетчерами даже без сотовой сети, и спасательные службы учатся интегрировать эти потоки в традиционные операции. Уже сейчас часть Android‑аппаратов поддерживает похожие возможности, а значит, обмен спутниковыми SOS-сообщениями станет обычной опцией для туристов и экстремалов.

Остаются вопросы: как быстро местные диспетчерские установят привычные рабочие процедуры для спутниковых сообщений, как будут решаться проблемы с батареей и видимостью неба, и какова реальная эффективность системы в густонаселённых или закрытых долинах. Пока одно ясно — в условиях, когда каждая минута на вес золота, дополнительный канал связи спасает жизни.