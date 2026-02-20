В бета-версиях tvOS 26.4 появилась новая опция «Continuous Audio Connection», которая по сообщениям пользователей решает проблему с периодическими щелчками и проседаниями громкости на Apple TV 4K — в первую очередь при воспроизведении 5.1 PCM через Sonos и AV-ресиверы. Функция уже доступна в девелоперской и публичной бета-ветках; публичный релиз ожидается в ближайшие недели.

Проблема описывают владельцы разных звуковых систем: на низкой громкости в многоканальном режиме появляются «попы» или краткие пропадания сигнала. Apple добавила переключатель, который держит аудиосоединение постоянно, чтобы избежать повторной инициализации потоков при смене форматов или сигналов.

По описанию Apple, Apple TV использует Dolby MAT для «glitch‑free» воспроизведения разных форматов — то есть пропускает оригинальный аудиопоток без перекодирования. Новая настройка явно направлена на то, чтобы сохранять этот «прямой» канал активным и не допускать прерываний, которые проявляются в виде щелчков или падения громкости.

Apple TV использует соединение Dolby MAT для воспроизведения без сбоев в разных форматах. Старые ресиверы могут показать подключение Atmos, но оригинальные миксы не будут изменены. Apple, компания

На практике это означает одно: если щелчки возникали из‑за того, что ресивер или колонка теряли «рукопожатие» с Apple TV при переключении форматов или при переходе в режим энергосбережения, постоянное соединение убирает точку отказа. Первые отчёты на сабреддите Sonos и в тематических ветках подтверждают, что для ряда конфигураций это действительно сработало — особенно для Sonos в связке с внешними AV‑ресиверами и при 5.1 LPCM.

Важно: это программная попытка обойти аппаратные особенности старых ресиверов и поведения сторонних колонок. Если причина — физический дефект кабеля, проблемы с HDMI‑портом или баг в прошивке колонки, переключатель не сделает чудес. Но для тех, у кого проблема была вызвана «переподключением» потока Dolby MAT, решение уже помогает.





Когда выйдет tvOS 26.4

Текущая сборка — публичная и девелоперская бета. Обычно Apple даёт несколько бета‑версий перед финальным релизом и выкатывает обновление в течение нескольких недель после появления такой функциональности в бете. Пользователям, у кого звук работает с перебоями, имеет смысл установить публичную бету и проверить переключатель: reports показывают, что он устраняет именно 5.1 LPCM «попы» в ряде конфигураций.

Открытый вопрос — насколько широким будет эффект для других комбинаций колонок и ресиверов. Если это системный подход к управлению Dolby MAT, выигрывают владельцы современных систем домашнего кинотеатра; теряют — разве что те, кто полагается на старое аппаратное поведение и неожиданно столкнётся с несовместимостью. В любом случае Apple дала пользователям инструмент — и это редкий случай, когда баг исправляют настройкой, а не требованием к обновлению прошивки сторонних производителей.