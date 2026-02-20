За неделю до анонса на Unpacked 25 февраля появились снимки макетов Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro, которые показывают заметный редизайн: у наушников — плоские «стержни», а кейс стал плоским и получил прозрачную крышку. Изображения подтверждают и ещё одну потерю по части фирменной фишки — у Pro-версии отсутствуют Blade Lights.

Дизайн и кейс Galaxy Buds 4

Новая форма стержней заменяет прежние «таблеткообразные» ножки Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro: они стали плоскими по бокам, визуально ближе к ряду современных моделей, где производители экспериментируют с формой, чтобы упростить посадку в ухе и скрыть микрофоны.

Кейс теперь лежит ровно — не вытянутый «капсулой», а плоская коробочка — и в нём установлена прозрачная крышка, через которую видно сами наушники. Прозрачные элементы в аксессуарах уже встречались у других брендов, но для Samsung это заметное отклонение от привычного дизайна.

Плоские стержни вместо таблеткообразных ножек

Плоский кейс с прозрачной крышкой

У Pro-модели отсутствуют Blade Lights

Анонс назначен на 25 февраля в Сан‑Франциско

Чем отличается Buds 4 Pro от Buds 3 Pro

Визуально главные отличия — форма стержня и кейса. Технические изменения в утечке прямо не показаны, но слухи последнего времени обещают улучшение звука и исправление проблем с надёжностью, которые критиковали в линейке Buds 3.

Удаление Blade Lights — не просто эстетика: эти светодиодные полосы служили быстрым индикатором состояния наушников. Без них Samsung лишается узнаваемого приёма в интерфейсе продукта; с другой стороны, это упрощает внешний вид и снижает количество компонентов, которые могут ломаться.





Сильная конкуренция на рынке true wireless заставляет производителей менять не только начинку, но и визуальную идентичность. Apple, Sony и ряд китайских брендов давно экспериментируют с формой стебля и посадкой, а прозрачные элементы корпуса популяризировала компания Nothing — Samsung теперь выглядит готовой подстроиться под тренды, которые нравятся аудиофилам и любителям дизайна.

Ожидается, что 25 февраля мы увидим официальные характеристики и цену; тогда и станет ясно, насколько глубокие изменения пошли в звуке и стабильности соединения — именно по этим пунктам пользователи будут судить о качестве обновления больше, чем по форме кейса.