Компания Vivo, по сообщениям источников, приостановила работу над внутренним проектом AI-умных очков, который находился в разработке на протяжении нескольких месяцев. Официальных заявлений от бренда не последовало, однако сразу несколько инсайдеров утверждают, что решение было принято после внутренней оценки, выявившей проблемы с направлением продукта и его долгосрочной жизнеспособностью.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Vivo рассматривала различные концепции умных очков с ИИ — от моделей с упором на аудиофункции до версий с простым монохромным дисплеем. Компания также сотрудничала с рядом ODM-партнёров и успела создать несколько ранних демонстрационных образцов. Тем не менее, после месяцев исследований и прототипирования руководство Vivo пришло к выводу, что на текущем этапе продукту не хватает чёткой и убедительной дифференциации на рынке.

Одной из ключевых проблем стала ограниченная возможность для инноваций в рамках существующей цепочки поставок. Большинство AI-умных очков используют схожие базовые компоненты — стандартизированные чипсеты и камеры, из-за чего брендам сложно выделиться по производительности, энергоэффективности или качеству съёмки. Модели с дисплеями по-прежнему сталкиваются с компромиссами между яркостью, углом обзора, автономностью, тепловыделением и стоимостью.

При этом наблюдатели рынка подчёркивают, что решение Vivo не означает отказ от направлений носимой электроники или вычислительных устройств нового поколения. Ожидается, что компания сосредоточит ресурсы на продуктах смешанной реальности, где у неё уже есть реальные наработки. Ранее Vivo представила MR-гарнитуру Vivo Vision Discovery Edition, позиционируя её как дополнение к смартфонам и ПК, а не как полностью автономную платформу.

В целом рынок AI-умных очков сейчас находится в переходной стадии. Несмотря на высокий интерес и эффектные демонстрации на крупных технологических выставках, массовое и повседневное использование пока остаётся ограниченным. Основные сценарии применения сводятся к переводу, фото- и видеосъёмке или голосовому управлению, но ни один из них пока не стал достаточно весомым аргументом для постоянного ношения таких устройств.





Осторожная позиция Vivo отражает более широкую дилемму всей индустрии. Пока не появятся действительно востребованные сценарии использования и не созреют ключевые технологии, AI-умные очки, вероятно, будут оставаться экспериментальной категорией, а не массовым продуктом.