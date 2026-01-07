Apple, похоже, всерьёз нацелилась на скачок в мобильной фотографии. Ещё в мае появлялись слухи о тестировании компанией 200-мегапиксельного сенсора для будущих iPhone, однако тогда никаких подробностей не раскрывалось. Учитывая, что 200 Мп камеры уже стали почти стандартом во флагманских Android-смартфонах, логично, что Apple решила оценить, насколько эта технология соответствует её собственным требованиям к качеству изображения.

Теперь новый отчёт Morgan Stanley для инвесторов утверждает, что Apple уже приняла решение и действительно планирует использовать 200-Мп камеру в iPhone 21, который должен выйти в 2028 году. Что касается нумерации, ожидается, что в 2027 году компания представит iPhone 20 — в честь 20-летия первого iPhone. Соответственно, модель 2028 года логично получит название iPhone 21.

С высокой долей вероятности, дебют 200-мегапиксельной камеры состоится в топовых версиях линейки — iPhone 21 Pro Max и, возможно, iPhone 21 Pro. Поставщиком сенсора станет Samsung, однако пока неясно, о каком именно датчике идёт речь. Учитывая, что до релиза ещё несколько лет, сам сенсор может быть даже не анонсирован на текущий момент.

Интересно и то, что данный 200-Мп сенсор потенциально может производиться Samsung на территории США, что укладывается в общую стратегию Apple по диверсификации цепочек поставок и частичной локализации производства.

Если эти планы подтвердятся, переход на 200 Мп может стать одним из самых заметных аппаратных обновлений камеры iPhone за многие годы — особенно если Apple сумеет интегрировать столь высокое разрешение без компромиссов в фирменной обработке изображений и видеосъёмке.



