Выставка CES — это не только новые ноутбуки, и Lenovo использует мероприятие, чтобы обновить линейку зарядных аксессуаров. Наряду с новыми устройствами серий Yoga и IdeaPad компания анонсировала два новых продукта, призванных упростить зарядку сразу нескольких гаджетов.

Первинкой стал Lenovo Multi-port USB-C 100W GaN Charger. Зарядное устройство оснащено тремя портами USB-C: два из них рассчитаны на мощность до 100 Вт и ориентированы на питание ноутбуков, а третий порт поддерживает до 22,5 Вт и предназначен для смартфонов или аксессуаров. Таким образом, один компактный GaN-адаптер способен одновременно заряжать один или даже два ноутбука и дополнительное устройство.

Второй аксессуар — Lenovo Combo 2-in-1 Power Bank — предлагает более универсальный подход. При подключении к розетке он работает как зарядное устройство мощностью до 140 Вт, а встроенный аккумулятор ёмкостью 10 200 мА·ч позволяет использовать его в качестве пауэрбанка вдали от источника питания. Устройство оснащено двумя портами USB-C, что даёт возможность заряжать несколько устройств одновременно.

На передней панели Combo 2-in-1 Power Bank расположен встроенный дисплей, который показывает уровень заряда в процентах, примерное оставшееся время работы и температуру. Это позволяет быстро получить всю необходимую информацию без обращения к приложениям или дополнительным настройкам.

Цены и сроки выхода уже подтверждены. Lenovo Multi-port USB-C 100W GaN Charger поступит в продажу в апреле 2026 года по цене от 74,99 доллара. Lenovo Combo 2-in-1 Power Bank будет доступен с февраля 2026 года и обойдётся в 149,99 доллара. Более детальные характеристики, такие как поддерживаемые стандарты зарядки и распределение мощности между устройствами, Lenovo пока не раскрыла, что вполне типично для ранних анонсов на CES.



