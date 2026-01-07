На выставке CES Lenovo, как и ожидалось, представила целую линейку новых устройств, среди которых оказался и настольный ПК ThinkCentre X в формате башни. Модель ориентирована на высокую производительность и нацелена на конкуренцию с другими мощными готовыми системами для профессиональных и требовательных пользователей.

В основе Lenovo ThinkCentre X будут использоваться процессоры вплоть до Intel Core Ultra 9. Точную модель CPU компания пока не раскрыла, однако, судя по предыдущим решениям Lenovo, речь, скорее всего, идёт о заблокированной 65-ваттной версии, расположенной ниже разгоняемых K-модификаций.

За графику в максимальной конфигурации отвечает настольная видеокарта GeForce RTX 5090 с 32 ГБ памяти GDDR7. Также будет доступен вариант с двумя видеокартами GeForce RTX 5060 Ti, что делает систему интересной для задач, требующих параллельной графической обработки.

Оперативная память устанавливается в четыре слота CUDIMM и может достигать впечатляющих 256 ГБ DDR5-5600. С учётом текущего роста цен на память, максимальная конфигурация по ОЗУ в таком готовом ПК обойдётся весьма недёшево.

Подсистема хранения данных включает три слота M.2 2280, два из которых работают по интерфейсу PCIe 4.0 x4, а один — по PCIe 5.0. Дополняют их два порта SATA 3.0 и два отсека под 3,5-дюймовые накопители, один из которых является опциональным.





Набор разъёмов включает два USB-A со скоростью 10 Гбит/с, шесть USB-A по 5 Гбит/с, один порт Thunderbolt 4 Type-C, DisplayPort 1.4a, два Ethernet-разъёма, а также опциональные COM- и PS/2-порты и кардридер.

Некоторые характеристики, включая скорость сетевых портов и точные модели процессоров, на данный момент официально не подтверждены. Эти детали должны быть раскрыты ближе к полноценному запуску ThinkCentre X.

Известно также, что система получит слот M.2 с поддержкой Wi-Fi 7 и два слота PCIe 4x для дальнейшего расширения. Информация о цене и сроках начала продаж пока не раскрывается.