Яндекс внедрил ИИ в умную IP-камеру Яндекса: она описывает конкретные события в кадре, позволяет задавать сценарии «Дом с Алисой» своими словами и раз в сутки присылает сводку дня; функции доступны в подписках «Стандарт» и «Экстра» по 299 и 699 рублей в месяц.

Яндекс внедрил искусственный интеллект в умную IP-камеру Яндекса. Встроенный ИИ анализирует видеопоток и сообщает о конкретных событиях в кадре. Например, «в кадре появился кот». Раньше уведомление могло звучать как «зафиксировано движение». Теперь смысл точнее.

Кроме того, пользователь может формулировать условия для сценариев умного дома своими словами. Достаточно описать ситуацию в свободной форме. Например, «собака грызёт диван». Затем нужно выбрать, что должно происходить в ответ. Также раз в сутки ИИ суммаризирует всё случившееся за день и отправляет пользователю сводку событий. Так умная IP-камера Яндекса помогает понять, что происходит дома, и точнее настраивать сценарии под бытовые ситуации.

Новые возможности доступны в рамках подписок на умную IP-камеру «Стандарт» и «Экстра». Эти тарифы дают дополнительные преимущества. Среди них облачное хранение и запись в архив при обнаружении движения.

Уведомления и поиск по архиву в умной IP-камере Яндекса

Теперь при событиях в кадре пользователь получает уведомление с конкретным описанием от ИИ. Камера сообщает, что именно она зафиксировала. Если камера стоит в коридоре и дети вернулись из школы, уведомление будет не о «человеке в кадре». Оно придёт с формулировкой о том, что дети пришли домой. Это помогает быстрее понять ситуацию, не открывая приложение.





При этом ИИ-описания появились и в архиве записей. Теперь каждое событие сопровождается текстовым описанием того, что фиксировала камера. Благодаря этому пользователь быстрее находит нужные фрагменты в архиве.

Сценарии «Дом с Алисой» по условиям, заданным словами

Раньше сценарии умного дома были привязаны к ограниченному набору сигналов с камеры. Среди них шум, движение и человек в кадре. Теперь камера интерпретирует происходящее с помощью ИИ и реагирует на конкретные события. Пользователь может описать условие своими словами. Например, «кот запрыгнул на стол», «собака появилась в комнате», «ребёнок сел на кровать». После этого условие можно привязать к сценарию в приложении «Дом с Алисой».

Так можно включать ночник в детской, если ребёнок проснётся ночью. Также можно активировать умную поилку, когда в кадре появится собака. Ещё один вариант — отправлять себе фото каждый раз, когда питомец прыгает на диван. В результате камера реагирует не на абстрактное «движение в кадре», а на событие, которое пользователь описал словами. Это расширяет набор сценариев для разных жизненных ситуаций.

Суммаризация дня и Alice AI VLM

Суммаризация дня включена по умолчанию. В выбранное пользователем время нейросеть генерирует краткий отчёт о событиях, которые зафиксировала камера. Когда суммаризация готова, приложение «Дом с Алисой» отправляет уведомление. Пользователь получает краткое описание того, что происходило дома в течение дня. В отчёте указывается, кто и что появлялось в кадре. Также отмечается, как менялось поведение людей и питомцев или положение объектов. Посмотреть суммаризацию можно в карточке устройства.

Чтобы понять, что происходит в кадре, умная IP-камера Яндекса использует Alice AI VLM. Это визуально-языковая модель Яндекса, которая анализирует изображение. Она входит в семейство моделей Alice AI вместе с языковой и генеративной моделями. Alice AI VLM обучена на большом количестве визуальных и текстовых данных, что позволяет ей интерпретировать происходящее в кадре. Эта же технология уже работает в live-режиме в чате с Алисой в рамках опции Алиса Плюс. Теперь она появилась и в умной IP-камере.

Подписки, цены и что стало бесплатным

Все новые технологии доступны по подписке на дополнительные функции умной IP-камеры «Экстра». Использовать ИИ-описание уведомлений, архивных записей и суммаризацию дня можно также по подписке «Стандарт». Стоимость тарифов составляет 699 рублей и 299 рублей соответственно. Для тех, кто не использовал платные опции ранее, первый месяц подписки доступен бесплатно.

При этом часть возможностей, которые раньше находились в платной подписке, теперь доступна без дополнительной оплаты. Пользователям доступны следование за человеком в кадре. Также доступен фотоснимок в уведомлении о движении или человеке в кадре. Ещё одна функция — отправка фото по сценарию, например, каждый день в 18:00.