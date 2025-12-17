Apple представила iPhone 16e в феврале как самый доступный смартфон в актуальной линейке, однако сниженная цена сопровождалась рядом компромиссов. Одним из самых заметных стало отсутствие MagSafe: беспроводная зарядка у устройства есть, но без магнитной системы.

Однако в будущей модели эта технология скорее всего появится. Согласно свежему отчёту, iPhone 17e, выход которого ожидается в начале 2026 года, всё-таки получит поддержку MagSafe.

Кроме того, новинка, как сообщается, будет оснащена фирменным сотовым модемом Apple второго поколения — C1X. Этот модем впервые дебютировал в iPhone Air, представленном в сентябре, тогда как iPhone 16e использует более раннюю версию C1.

По данным предыдущих утечек, дисплей iPhone 17e останется таким же, как у предшественника, но с более тонкими рамками. Фронтальная камера при этом будет обновлена — смартфон, как ожидается, получит 18-мегапиксельный сенсор, аналогичный тому, который используется во всех моделях линейки iPhone 17.

В основе iPhone 17e должен лежать процессор A19, тот же чип, что и в стандартном iPhone 17. Основная камера, по слухам, останется без изменений: одиночный 48-мегапиксельный модуль, как у iPhone 16e.





Если утечки подтвердятся, iPhone 17e станет более сбалансированным бюджетным вариантом, устранив один из ключевых недостатков предшественника и приблизившись по возможностям к остальной линейке iPhone.