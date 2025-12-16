Компания Mechrevo официально выпустила в Китае новый офисный настольный компьютер S500. Система оснащена процессором Intel Core i5-14450HX 14-го поколения и поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR5, а также PCIe 4.0 SSD объёмом 512 ГБ или 1 ТБ. Официальная цена начинается с 2 499 юаней (около 354 долларов), предзаказы уже открыты.

Mechrevo S500 ориентирован на пользователей, которым требуется высокая вычислительная производительность при минимальных габаритах. Компьютер выполнен в компактном корпусе объёмом 8 литров, который поддерживает как вертикальную, так и горизонтальную установку. Конструкция предусматривает разборку без инструментов, что упрощает обслуживание и апгрейд компонентов.

В основе системы лежит 10-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i5-14450HX с базовой частотой 2,4 ГГц и турбочастотой до 4,8 ГГц. По сравнению с предыдущим i5-13420H новый чип предлагает большее количество ядер, более высокие частоты в режиме Boost и увеличенный кэш L3 объёмом 20 МБ. Это обеспечивает более быструю многозадачность, улучшенную производительность при рендеринге и более стабильную работу в ресурсоёмких задачах.

Процессор дополняется 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МТ/с, что повышает пропускную способность и общую отзывчивость системы. В качестве накопителя используется PCIe 4.0 SSD объёмом 512 ГБ или 1 ТБ с возможностью апгрейда. Кроме того, компьютер поддерживает установку до четырёх внутренних накопителей.

За питание отвечает встроенный блок питания мощностью 200 Вт с несколькими линиями, обеспечивающий стабильную работу всех компонентов. Для охлаждения Mechrevo применила собственную систему, рассчитанную на эффективный отвод тепла при низком уровне шума.





В плане подключения S500 оснащён Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet, а также поддержкой двух дисплеев через HDMI и DisplayPort. На корпусе размещены десять USB-портов, включая USB 3.2 и USB 2.0, что позволяет подключить широкий набор периферийных устройств. Компьютер поставляется с предустановленной Windows 11.