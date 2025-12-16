Компания Thunderobot начала тизерную кампанию нового игрового ноутбука в преддверии CES 2026. Ранние подробности указывают на необычное сочетание производительного «железа» и малого веса. Новинка под названием Thunderobot Zero Air, как ожидается, будет официально представлена на выставке в следующем месяце.

Согласно тизеру, вес Zero Air составляет около 1,6 кг, что довольно мало для 16-дюймового игрового ноутбука. Устройство оснащено 16-дюймовым экраном и встроенным цифровым блоком клавиш, что намекает на ориентацию не только на игры, но и на продуктивную работу.

С точки зрения аппаратной начинки Thunderobot делает ставку на следующее поколение комплектующих. Ожидается, что Zero Air станет одним из первых ноутбуков, сочетающих мобильные видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-й серии с процессорами Intel Panther Lake. В одном из упомянутых вариантов фигурирует Core Ultra 7 366H, также предполагается доступность других чипов Panther Lake, включая Core Ultra X7 358H, для OEM-партнёров.

Короткое тизерное видео также демонстрирует особенности конструкции и системы охлаждения ноутбука. Zero Air использует четыре тепловые трубки, а большинство портов размещено на задней грани корпуса. Среди видимых разъёмов — Ethernet, HDMI, USB Type-A и USB Type-C. Такая компоновка часто используется в игровых моделях, чтобы кабели не мешали во время использования.

На данный момент Thunderobot не раскрыла характеристики дисплея, ёмкость аккумулятора и окончательные варианты видеокарт. Вероятно, эти детали будут представлены во время полноценного анонса на CES 2026. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что Zero Air позиционируется как лёгкая альтернатива традиционным игровым ноутбукам без серьёзного отказа от высокой производительности.



