Maingear Retro95 – это системный блок, стилизованный под эпоху 90-х. ПК выполнен в бежевом корпусе горизонтального формата и даже имеет дисковод, однако внутри скрываются самые современные компоненты, обеспечивающие производительность на уровне передовых сборок.

В максимальной комплектации этот ПК может включать процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080. Предельный объем оперативной памяти – 96 ГБ, а емкость NVMe-накопителей может достигать 8 ТБ. Фронтальная панель украшена декоративными заглушками, имитирующими дисководные слоты. За одной из них спрятан DVD-привод, а за другой – 3,5-мм аудиопорт, USB Type-C и два порта USB Type-A.

Охлаждение системы обеспечивается вентиляторами Noctua, гарантирующими, по словам производителя, мощный воздушный поток и минимальный уровень шума. На передней панели также расположены светодиодные индикаторы питания и активности накопителя.

Maingear Retro95 уже доступен по цене от 1 599 долларов (125 440 руб.) за версию с процессором Ryzen 5 9600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 5050.



