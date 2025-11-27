Около 500 млн компьютеров, совместимых с Windows 11, продолжают работать на Windows 10, заявили в Dell.

Переход пользователей на Windows 11 идёт медленнее, чем миграция на Windows 10. Несмотря на окончание стандартной поддержки десятилетней ОС, Windows 10 остаётся популярной у домашних пользователей и корпоративного сектора. По словам операционного директора Dell Джеффри Кларка, около 500 млн ПК могут обновиться до Windows 11, но не делают этого.

Данные Dell о темпах обновления

На отчётной конференции за третий квартал Кларк отметил, что речь идёт о всём рынке ПК, а не только о компьютерах Dell. Он добавил, что ещё около 500 млн машин старше четырёх лет вообще не способны запустить Windows 11 из-за ужесточённых требований к аппаратной платформе.

Кларк назвал эти объёмы потенциальным стимулом для продаж новых ПК и моделей с поддержкой ИИ, но предупредил, что рынок персональных компьютеров в 2025 году останется «относительно плоским».

Популярность Windows 10 и влияние требований Windows 11

Это первый раз, когда крупный производитель компьютеров оценивает масштабы отказа от перехода на Windows 11 в сотни миллионов устройств. Жёсткие требования Microsoft к процессорам и модулям безопасности привели к тому, что многие системы, выпущенные за последние десять лет, формально не поддерживаются новой ОС.





Ожидалось, что часть пользователей останется на Windows 10 из-за ограничений совместимости, однако данные Dell показывают, что десятилетняя ОС удерживает значительно больший сегмент рынка.

Оценки Microsoft

Оценка Dell прозвучала спустя неделю после заявления главы подразделения Windows Паванa Давулури о том, что «почти миллиард человек полагаются на Windows 11». Microsoft не уточнила, что именно подразумевается под этим показателем, поскольку ранее компания использовала ежемесячную статистику активных устройств.