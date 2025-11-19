Dell расширила линейку игровых настольных ПК Alienware Area-51, добавив конфигурации с процессорами серии AMD Ryzen 9000. Изначально система была представлена на CES 2025 с процессорами Intel Core Ultra 200 Arrow Lake, однако варианты на базе AMD тогда были недоступны. Теперь обновлённые модели поступили в продажу.

В новой версии используется материнская плата X870E, а в качестве процессора можно выбрать Ryzen 7 9800X3D или Ryzen 9 9950X3D. Оба чипа оснащены технологией AMD 3D V-Cache, которая ускоряет доступ к игровым данным и повышает производительность в проектах, чувствительных к объёму кеша. В Alienware подчёркивают, что добавление AMD — это прямой ответ на запросы игроков, желавших больше топовых процессорных опций.

Дизайн корпуса Area-51 остался прежним и по-прежнему сосредоточен на эффективном охлаждении. Система использует схему с положительным давлением: два вентилятора 140 мм, два вентилятора 180 мм и до трёх 120-мм вентиляторов на впуск. Холодный воздух направляется к CPU и GPU, а тёплый выходит через пассивную заднюю вентиляцию. Такое решение позволяет сохранять стабильные температуры при длительных игровых сессиях.

В конфигурации с Ryzen 9 9950X3D ПК поддерживает до 200 Вт выделенной мощности для процессора и более 600 Вт под графику при установке NVIDIA GeForce RTX 5090. Объём хранилища также увеличен: система поддерживает до 12 ТБ с тремя NVMe M.2 PCIe Gen 4 SSD по 4 ТБ.

Alienware отмечает, что эти обновления расширяют выбор конфигураций, не затрагивая базовую архитектуру устройства. В будущем ожидаются новые комбинации комплектующих AMD и NVIDIA.





Alienware Area-51 с процессорами AMD Ryzen 9000 уже доступен на Alienware.com. Начальная цена составляет 4 349,99 доллара за версию с Ryzen 7 9800X3D и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080.