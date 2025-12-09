Realme сегодня объявила, что 16 декабря состоится презентация серии Narzo 90. Линейка, описываемая как «ориентированная на производительность» и сочетающая мощность, длительное время работы и качественный визуальный опыт, будет включать два смартфона — Narzo 90 и Narzo 90x.

По словам Realme, Narzo 90 ориентирован на молодых студентов и офисных сотрудников. Устройство получит тонкий, лёгкий и премиальный дизайн, а также предложит «лучший в сегменте дисплейный опыт», надёжную автономность и быструю зарядку.

Модель Narzo 90x создавалась с учётом потребностей студентов колледжей и будет позиционироваться как смартфон для долгих учебных дней и активной цифровой жизни. Realme утверждает, что устройство обеспечит «расширенную автономность» без прерываний — будь то учеба, игры или просмотры контента. Также заявлен «плавный дисплейный опыт» для более глубокого погружения в мультимедиа.

Realme обещает, что серия Narzo 90 предложит выгодное сочетание характеристик и цены. Подробности технических характеристик пока не раскрываются, но ожидается, что часть информации станет доступна до следующего вторника.