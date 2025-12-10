Xiaomi объявила о серьёзном изменении своей розничной стратегии: компания переходит от агрессивного расширения сети к фокусу на качестве и прибыльности. По данным СМИ, уже в 2026 году производитель планирует закрыть более 1 000 нерентабельных магазинов Xiaomi Home по всей территории Китая.

Старший вице-президент Xiaomi Group и глава Xiaomi China Ван Сяоян подтвердила решение в уведомлении для партнёров-дистрибьюторов. В документе говорится, что все магазины, открытые до 1 января 2025 года, пройдут оценку. Точки, которые окажутся одновременно низкоэффективными и убыточными, будут закрыты. Xiaomi возьмёт на себя разовые расходы на закрытие — 27,26 млн юаней (около $3,8 млн).

Компания рассчитывает помочь партнёрам сократить убытки и стабилизировать бизнес. По её данным, эта мера позволит снизить годовые потери дистрибьюторов примерно на 72,46 млн юаней (около $10 млн). Стратегия демонстрирует выбор между краткосрочным финансовым воздействием и долгосрочной устойчивостью.

Партнёры, которые всё же решат продолжить работу таких магазинов, с 1 января 2026 года потеряют доступ к назначаемым компанией управляющим. Xiaomi перестанет отвечать за персонал этих точек, полностью передав операционные риски партнёрам.

Помимо этого, бренд намерен сократить издержки в розничном направлении электромобилей. Компания оптимизирует штат в автосалонах, переходя с модели 1+2+11 на более компактную 1+1+5, что позволит снизить расходы на персонал и повысить эффективность.





Решение отражает перераспределение ресурсов: Xiaomi сосредоточится на сегменте электромобилей и продуктах с высокой маржинальностью. Это сигнализирует о стремлении компании создать более компактную и прибыльную розничную сеть в будущем.