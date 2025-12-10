В прошлом месяце Oppo представила в Китае модели Reno 15 и Reno 15 Pro, подтвердив, что версия Reno 15c появится в декабре. Несмотря на отсутствие официальных тизеров, устройство появилось в базе China Telecom, где раскрыты его основные характеристики, варианты памяти и дата начала продаж.

Oppo Reno 15c, согласно данным, оснащён 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K — 2760 × 1256 пикселей. Как и другие модели серии, смартфон может поддерживать частоту обновления 120 Гц. Также ожидается наличие встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.

Основная камера, по информации базы, включает 50-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную камеру с телеобъективом. По слухам, основной сенсор может быть Sony LYT-600, ультраширокоугольный модуль — IMX355, а телеобъектив — Samsung JN5. Для селфи предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон будет работать на базе платформы Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750). В базе указаны модификации на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Устройство должно выйти с Android 16 и оболочкой ColorOS 16.

Габариты модели составляют 158 × 74,83 × 7,77 мм, вес — около 197 г. Указывается алюминиевый корпус и защита от пыли и воды по стандарту IP68/69. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.





Согласно данным China Telecom, Reno 15c будет доступен в цветах Aurora Blue, College Blue и Starlight Bow. Старт продаж намечен на 19 декабря в Китае.